台大推BOTH計畫 管中閔：留才攬才「轉守為攻」

2019-04-09 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣高教面臨國際化競爭，人才是提升競爭力重點。台灣大學校長管中閔受訪時表示，過去台大面對人才流失問題一直採取「防守」措施，但只有防守是不夠的，因此台大將提出「BOTH」計畫，作為「攻勢」手段，主動爭取讓海外人才回到台大。

管中閔指出，相對於亞洲許多地區的大學，台灣的大學教授薪資早已偏低，有些人才競爭激烈的科系，台灣的教授薪資僅及許多亞洲大學的1/3，甚至1/4。

管中閔說，過去藉助政府資源，台大實施彈性薪資，可增加部分符合資格的教授薪資約20%至60%. 這樣的作法只是「防禦」手段，雖能稍微減輕薪資競爭的壓力，但仍不能解決高教人才持續被挖角的根本問題。

台大正在規畫的「BOTH」計畫，希望結合民間募款與政府資源，設立各種講座（endowed chair），爭取海外人才回台或來台。BOTH 有兩個意義： Bring Our Talents Home（帶台灣人才回家），以及 Bring Other Talents Here（帶其他人才來台）。

管中閔表示，「彈性薪資是防禦手段，BOTH 則是攻勢手段」，也藉此傳遞出一個重要訊息：台大在人才爭取上，要「反守為攻」了。有了BOTH 計畫，台大會多了資源，可用來攬才留才；而原本彈性薪資的資源可以更集中，讓防禦能力增強。