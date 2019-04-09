親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變

福澤諭吉再見！迎接令和新時代 日本紙鈔將更改設計

台大推BOTH計畫 管中閔：留才攬才「轉守為攻」

2019-04-09 08:16聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣高教面臨國際化競爭，人才是提升競爭力重點。台灣大學校長管中閔受訪時表示，過去台大面對人才流失問題一直採取「防守」措施，但只有防守是不夠的，因此台大將提出「BOTH」計畫，作為「攻勢」手段，主動爭取讓海外人才回到台大。

管中閔指出，相對於亞洲許多地區的大學，台灣的大學教授薪資早已偏低，有些人才競爭激烈的科系，台灣的教授薪資僅及許多亞洲大學的1/3，甚至1/4。

管中閔說，過去藉助政府資源，台大實施彈性薪資，可增加部分符合資格的教授薪資約20%至60%. 這樣的作法只是「防禦」手段，雖能稍微減輕薪資競爭的壓力，但仍不能解決高教人才持續被挖角的根本問題。

台大正在規畫的「BOTH」計畫，希望結合民間募款與政府資源，設立各種講座（endowed chair），爭取海外人才回台或來台。BOTH 有兩個意義： Bring Our Talents Home（帶台灣人才回家），以及 Bring Other Talents Here（帶其他人才來台）。

管中閔表示，「彈性薪資是防禦手段，BOTH 則是攻勢手段」，也藉此傳遞出一個重要訊息：台大在人才爭取上，要「反守為攻」了。有了BOTH 計畫，台大會多了資源，可用來攬才留才；而原本彈性薪資的資源可以更集中，讓防禦能力增強。

至於相關細節，管中閔說，他必須等盤點完學校資源，以及預期目標後，才能確定募款目標。細節會在確定後公布。

台灣大學校長管中閔受訪時表示，過去台大面對人才流失問題一直採取「防守」措施，但只...
台灣大學校長管中閔受訪時表示，過去台大面對人才流失問題一直採取「防守」措施，但只有防守是不夠的，因此台大將提出「BOTH」計畫，作為「攻勢」手段，主動爭取讓海外人才回到台大。本報資料照片
分享

台大薪資管中閔
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

西濱快南段最後一哩路 環差過初審

2019-04-08 23:37

提升保護力！公費流感疫苗 升級為4價

2019-04-08 23:44

外送美食衛生抽查 八成不合格

2019-04-08 23:56

昨全台最高溫35度 彭啟明：今仍像夏天要防中暑

2019-04-09 07:39

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 07:47

哪一種食物過敏最嚴重？ 醫師這麼說

2019-04-09 07:06

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

健康你我他／4種牙刷刷牙 守住真牙

2019-04-09 01:15

耳念珠菌警戒 台灣歷年僅1例輕症

2019-04-09 01:15

心血管患者突昏迷…小心溫度差

2019-04-09 01:15

健康主題館／抗老5大招 幫你省荷包

2019-04-09 01:15

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

登上頭版書店大拋售 8本599元還送春聯書籤

2019-04-08 21:31

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14

1年長16公分？網路業配文談食品療效 部落客3年挨罰8次

2019-04-08 18:51

雪隧消防設備升級！交部出1.6億 11秒控制火勢

2019-04-08 18:24

允生態停工機制！西濱「最後一哩路」 環評初審通過

2019-04-08 17:59

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

高溫持續至週二 好天氣沒有好空氣

2019-04-08 17:02

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

兩岸十大餐飲名店 圓山飯店金龍廳、頂鮮等上榜

2019-04-08 15:37

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

失智長輩獨自至醫院就醫 一轉身卻忘記回家的路

2019-04-08 15:16

14:58東南部海域規模4.6地震 蘭嶼五級

2019-04-08 15:11

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

清明連假疏運 台灣高鐵單日突破30萬人次

2019-04-08 14:09

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07

美通報的致命耳念珠菌其實是黴菌！台灣歷年僅1例輕症

2019-04-08 13:10

北市抽驗蔬果3件違規 有甜豌豆農藥殘量是標準7倍

2019-04-08 13:04

她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10
看更多

熱門文章

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

美通報的致命耳念珠菌其實是黴菌！台灣歷年僅1例輕症

2019-04-08 13:10

小心踩雷！辭職、資譴注意大小事 一張圖告訴你

2019-04-08 14:29

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-08 11:16

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02

社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07

男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09

西濱快南段最後一哩路 環差過初審

2019-04-08 23:37

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

別總將目光放在年終獎金上 你最該看「如何提升自己的價值」

2019-04-08 10:12

每日星座運勢／處女今天陪陪家人 工作易得相助

2019-04-09 00:00

大甲媽遶境 黑沃咖啡吃角子老虎機包你發

2019-04-08 13:56

躁症發作 他花百萬買名車自撞毀

2019-04-08 11:14

教授久站腰痛竟是脊椎滑脫 兩招運動防惡化

2019-04-08 11:02

登上頭版書店大拋售 8本599元還送春聯書籤

2019-04-08 21:31

哪一種食物過敏最嚴重？ 醫師這麼說

2019-04-09 07:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top