阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山春季觀星活動報名開跑，林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，將於5月4-5日、5月25-26日與6月1-2日，在阿里山國家森林遊樂區辦理3梯次天文生態營。4月12日上午9點開始報名。

嘉義林管處表示，春季星空的微笑曲線，是從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，以及被希臘神話太陽神阿波羅處罰被釘在天空中的烏鴉座。

透過這條星空微笑曲線，還可以辨認出春季雄偉的獅子座與放射狀的巨蟹座。天氣狀況極佳的條件下，還可以看到南半球限定的南十字星座。南十字星座是南半球的指標星，阿里山是目前在台灣可以完整看到南十字星座的最北地點。

除了晚上的微笑星空外，日出前一個小時還可以在南方的天空看到木星與土星，東方也可以看到金星與水星，千載難逢的機會不可錯過。

這次觀星活動白天將漫步在巨木群棧道，夜晚至名聞遐邇的阿里山觀星勝地小笠原山，由專業天文老師帶領認識可愛的微笑星空。還有祝山線火車體驗、觀日出、暢遊水山步道，拜訪樹齡2700年水山巨木。