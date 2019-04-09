昨全台最高溫35度 彭啟明：今仍像夏天要防中暑

2019-04-09 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天各地白天高溫大多在29、30度以上，平地自動站最高溫是高雄月眉的35度，其次是屏東內埔的34.9度；平地人工站最高則是在台北氣象站的32.8度。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天延續昨天像夏天的天氣型態，各地中午高溫都有機會挑戰30度以上，但明天下半天開始要明顯轉變，預計這一波改變影響時間比較久，可能有近一周的時間，轉涼有雨。

彭啟明在臉書表示，今天部分地方的高溫有機會達到32、33度，外出要防曬防中暑，要曬洗衣物也趁今天，周三下半天開始要有明顯轉變了。這一波的改變，可能延續到下周三，和過去五、六天相對穩定的天氣有明顯落差。

他指出，周三下半天開始會轉偏北風，預計新的一波較涼空氣會南下，伴隨鋒面雲系接近。周三晚上開始，迎風面的北部及東北部會較有感覺，雲量增多，也有些地形陣雨開始發展。

彭啟明說，周四、五開始鋒面雲系接近，廣東福建附近低壓系統發展，明顯會有雲雨帶東移，會逐漸轉為不穩定的天氣型態；這類中小尺度的系統發展，斷斷續續會有雲雨帶移入，可能到下周三天氣都較不穩定。大致上，周三到周五的降雨，應該以中部以北為主，中南部影響較小，周末到下周要看南方雲系的發展，降雨可能仍以北部為主，但不排除南部也有雨勢。

他表示，這波東北風會讓溫度下滑，北部感受明顯，會由這兩天的高溫33度、低溫度，一下子跌到高溫23度、低溫18度左右，明顯轉涼；中南部變化不若北部明顯，略為下滑2到3度，改變幅度較小。

彭啟明指出，今天西半部仍因為大氣穩定，擴散條件差，加上陽光又很大，光化反應助長整個環境空汙嚴重，西半部從南到北會感受能見度較差。大致上周三、周四轉東北風，北部的空氣品質有機會改善。