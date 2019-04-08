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40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

一名40歲的創業老闆寫訊息給律師呂秋遠，說他身上背了好幾百萬的債，走投無路，每天只想追劇，當個廢人，希望藉由呂秋遠的文字給他當頭棒喝。呂秋遠在臉書發文勸這名老闆，人生，不會有走投無路的時候，設立停損點以後，一切都有機會止跌回升的。「你的人生，比起這一點錢重要太多。」

這名創業老闆表示，他是一個將近40歲的魯蛇，身上背了好幾百萬的債。最近公司生意每況愈下，他從銀行已經借不到任何的錢。雖然還算身體健康，每天按時上下班，但公司的財務狀況還是逼得他時常有輕生念頭。自己也知道該振作，努力賺錢，過好每一天，但財務的壓力卻讓他什麼事都不想做，每天只想追劇，當個廢人。希望可以透過呂秋遠的文字，讓他可以當頭棒喝被打醒，找回努力生存，不顧一切投入工作的熱情，解決現況。

呂秋遠表示，他自己也是老闆，每天也都很想離職不幹了。「老闆是這個世界上最糟糕的差事」，靠員工賺錢，心裡不穩，靠自己賺錢，累得要死。沒人委託，事務所會倒，太多委託，身體會垮。收太少賺不了，收太高客戶跑。

「但是，我很喜歡這份工作。」呂秋遠說，他也不是要談工作的熱情，但他認為這名創業老闆根本不適合當一個老闆。

呂秋遠說，台灣的中小企業中，可以存活五年以上的公司，不到一成，代表每一家企業都得小心翼翼經營，就算如此，也還是有很多變數會讓公司無以為繼。所以要當老闆之前，得先問問自己，「願意為了工作，犧牲到什麼地步？」創業的目的，是為了什麼？這份工作能不能帶給別人幸福？你當老闆跟別人當老闆有什麼不同？你是拿自己錢來投資，還是拿別人的錢來燒？你憑什麼覺得自己當老闆就可以賺錢？

「下一個問題就是，為什麼生意每況愈下，你選擇的方法就是繼續借錢，讓公司的財務狀況持續惡化，挖東牆補西牆，卻不願意把公司結束？」呂秋遠說，關於工作，得要給自己設停損點。真的不行，不要硬撐，因為負債不只會壓垮你，也會讓你身邊的人不開心。虧損是真的、花錢是真的、沒有前景是真的，不可以再放任自己頹廢，得認清楚事實，自己就是還沒有心理準備當老闆。「這年頭，不是有錢就可以營業的，錢會燒光，你的信心也會，最後就是連人生也如此。」

最後，呂秋遠建議這名創業老闆，把公司收掉，清點自己的債務與人生，思考未來應該要如何記取這段教訓，沈潛以後重新再出發。可以還錢，就要認真還，畢竟人家借錢給你，本來就該要還錢。但是如果還不起，也不要覺得一了百了就好，「你的人生，比起這一點錢重要太多。」還不起，又不會怎樣，不要想到走投無路這種事。人生，不會有走投無路的時候，設立停損點以後，一切都有機會止跌回升的。

※提醒您：珍惜生命 自殺防治專線0800788995

呂秋遠貼文如下：

呂律師您好，我是一個將近四十歲的魯蛇，雖然別人看我覺得我好像很風光，是個創業的老闆，但不為人知的是，我其實身上背了好幾百萬的債。最近公司生意每況愈下，我從銀行已經借不到任何的錢了，真的有種走投無路的感覺。

雖然我自己還算身體健康，每天也是按時上下班，很奇怪的是我居然還可以吃得下睡得著，但公司的財務狀況還是逼得我時常有輕生的念頭。老實說我真的不知道該怎麼辦才好，自己也知道該振作，努力賺錢，過好每一天，但財務的壓力卻也讓我什麼事都不想做，每天只想追劇，當個廢人。

寫訊息給你，我知道你也不可能有個幾百萬可以借我，但或許是內心深處希望可以透過你的文字，讓我可以當頭棒喝被打醒，讓我找回努力生存，不顧一切投入工作的熱情，讓我可以知道如何解決現況。謝謝你。

___________________________

嗨，老闆你好，我也是老闆，別人看我也很風光。雖然身上沒有背好幾百萬債務，但我每天都很想離職不幹了。老闆是這個世界上最糟糕的差事。靠員工賺錢，心裡不穩，靠自己賺錢，累得要死。沒人委託，事務所會倒，太多委託，身體會垮。收太少賺不了，收太高客戶跑。

但是，我很喜歡這份工作。

不過，我也不是要跟你談工作的熱情，因為你的問題還不到這個程度，既然你要我給你當頭棒喝，那就要心臟強壯一點。你跟許多所謂的老闆一樣，主要問題有兩個：第一，你不適合當一個老闆。第二，你有一種不戰不和不降不走的心態。

為什麼你不適合當老闆？台灣的中小企業中，可以存活五年以上的公司，不到一成，代表每一家企業都得小心翼翼經營，就算如此，也還是有很多變數會讓公司無以為繼。所以要當老闆之前，你得先問問自己，願意為了工作，犧牲到什麼地步？

你創業的目的，是為了什麼？這份工作能不能帶給別人幸福？你當老闆跟別人當老闆有什麼不同？你是拿自己錢來投資，還是拿別人的錢來燒？你憑什麼覺得自己當老闆就可以賺錢？你是靠節省成本還是靠開源接單活下來？你是為了賺錢而當老闆，還是因為當老闆才賺錢？你願不願意犧牲個人權益，來換取公司存續？這些問題，你在開業前，有問過自己嗎？

我想，你應該沒有，這也是你現在發生問題的原因。反正花錢很爽、被叫老闆很爽、可以命令員工做事很爽、可以不用打卡看老闆臉色很爽，然後呢？然後公司就死掉了。老闆是一種天底下最累人的職缺，而公司是世界上最難養、最嬌貴的玩意兒。所以你沒有不好，只是你不適合當老闆而已。

下一個問題就是，為什麼生意每況愈下，你選擇的方法就是繼續借錢，讓公司的財務狀況持續惡化，挖東牆補西牆，卻不願意把公司結束？雖然每天還是去「上班」，但是根本心不在公司，就只是牛衣對泣、坐困愁城？事實上，雖然表面沒有哭泣而已，但是你的內心在哭，因為你想放棄卻又不甘心，因此什麼正事都不做，就是你自己說的「追劇、當廢人」，等著公司結束那一天到來。

Hello？壯士斷腕有聽過嗎？關於工作，你得要給自己設停損點。真的不行，不要硬撐，因為負債不只會壓垮你，也會讓你身邊的人不開心。你心裡知道，其實公司已經無可挽回，但是你又不甘心這樣被結束，所以只好繼續下去。可是繼續下去，又不知道能繼續什麼，於是你只好麻醉自己，假裝有在工作、假裝有在上班，假裝公司還有持續下去的理由。可是同學，這是不行的。虧損是真的、花錢是真的、沒有前景是真的，你不可以再放任自己頹廢，你得認清楚事實，自己就是還沒有心理準備當老闆。這年頭，不是有錢就可以營業的，錢會燒光，你的信心也會，最後就是連人生也如此。

好吧！我確實不能借你幾百萬，因為照你這樣的情況，我會擔心拿不回來。所以，我只能建議你，把公司收掉，清點自己的債務與人生，思考未來應該要如何記取這段教訓，沈潛以後重新再出發。與此同時，我得要提醒你一件事：可以還錢，就要認真還，畢竟人家借錢給你，本來就該要還錢。但是如果還不起，也不要覺得一了百了就好，你的人生，比起這一點錢重要太多。還不起，又不會怎樣，不要想到走投無路這種事。人生，不會有走投無路的時候，設立停損點以後，一切都有機會止跌回升的。

律師呂秋遠。本報資料照片
律師呂秋遠。本報資料照片
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呂秋遠創業
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