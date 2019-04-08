避淪軍備競賽 招聯會：傾向不公開二階書審評量尺規

2019-04-08 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



大學個人申請二階甄試書面審查究竟怎麼評分，隨著今年通過二階的人太多，加上新課綱上路後，改採學習歷程檔案也有類似爭議，引發外界呼籲公布評分標準。大學招生委員會聯合會執秘戴念華昨受訪表示，106學年起已開始試辦相關計畫，讓參與試辦的校系公開書審項目，但對於每細項分數占比、評量尺規，目前傾向不公開。

戴念華表示，教育部106年起推動「大學招生專業化發展試辦計畫」，為111學年新型學測上路做準備，建立各校書審標準作業流程、明確規範評分基準，已有30校參與計畫，像中央大學、清大材料系等已有初步成果，在官網公布今年二階甄試的書審重點及準備指引，未來可望推展至更多系組。

計畫參與人、八斗高中校長黃致誠說，以往書審標準，由各系從教育部列出的17項學習資訊，如在校成績、自傳、證照證明等，自由選6項採計，但往往招生簡章出爐，考生才知道各系選哪6項，若未來各校系提早公開參採項目，考生較能應變。

但黃致誠也說，若所有書審評分細節、尺規全公開，例如參加哪項比賽、得第幾名可獲幾分，會將高中學習歷程演變成「軍備競賽」，「看似是自由市場，結果可能讓老師、家長無限焦慮」。戴念華也說，目前針對書審各項目的評量尺規，招聯會傾向不公開，但也開放各界指教，凝聚共識。