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二階甄試只看書審惹議 外界籲公開評分標準

2019-04-08 23:04聯合報 記者章凱閎╱即時報導

今年大學申請入學正在進行二階甄試，因首採「5選4」，導致同級分者眾，二階成了決勝關鍵，但不少1、2類組熱門校系二階只採計學測成績、書面審查資料，不用面試和筆試，書審評分標準、占比卻未公開，引發公平性爭議。

二階只看書審的情況往年也有，今年因進入有些校系二階的考生「超篩」，以致爭議更大。不僅如此，補教業者劉駿豪也說，下學年12年國教新課綱上路後，高中生每學期都要上傳學習歷程檔案，是未來升大學的關鍵依據，但學習歷程檔案如何評比，恐同樣與目前書審存在同樣爭議。

今年二階只有書審，且占比與學測各占5成的交大電機系主任陳科宏說，招聯會有提供各校書審資料的評分依據，由各系組依招生需求做微調，例如在校成績、讀書計畫、課外表現等，參與競賽屬國際型、全國型或區域型，得分也不同，但各項占比未開放考生參考。

「我贊成開放出來。」陳科宏觀察，部分考生撰寫書審資料時，因無頭緒，往往把一大堆學經歷塞進來，但很多可能與評分細項無關，「寫了也沒用」，未來若能明列書審評分標準，考生或許能更充分、且適切準備。

劉駿豪還說，往年申請入學，系組可透過總級分篩選，控制1階通過人數，二階書審對考生影響有限；但今年不少系組通過二階甄試者爆量，若又只看書審，「我很懷疑校系如何以書審成績分出考生高下？」

劉駿豪翻開今年度招生簡章，包括台大機械系、成大化工系、交大電機系、清大資工系、政大經濟系等1、2類組熱門科系，二階只看書審，且占分5成以上（部分科系有規畫「團體面談」，但不計分）。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，各科系可自主決定招生標準，「但遊戲規則要訂清楚。」申請入學必須朝向規格化、專業化，避免考生競爭淪為文書上的軍備戰；一切公開透明，也不會落人口舌。

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