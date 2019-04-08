她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40 聯合新聞網 綜合報導



網友從賣場買了巧克力，沒想到開封後竟看見小蟲不斷蠕動。圖片擷自／臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》 分享 facebook

美式賣場好市多（COSTCO）是許多民眾購物的好去處，但近日卻有一名女網友爆料，她到賣場買了知名品牌的巧克力，回家開封後竟發現有小蟲在巧克力內蠕動，讓她覺得超噁心。

女網友在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文表示，上個月她到好市多買了知名品牌的巧克力，不料拆封後竟見到「小生命」，一隻小蟲就這麼不斷蠕動，從巧克力內鑽出來。驚人的一幕，讓原PO頭皮發麻，直呼「沒想到傳說是真的…」。

貼文引起網友討論，不少網友看到這個畫面，都表示不敢再吃巧克力了，「這以後叫我怎麼吃啊」、「這麼恐怖，我平常吃都沒注意！」、「我要吐了，這樣以後吃巧克力會有障礙」，也有網友懷疑是不是買到了過期品，而原PO也回應，該商品仍在保存期限內。

部分網友則點出「巧克力的真相」，「巧克力製作過程中很難殺掉所有的卵，這是正常現象」、「吃巧克力的都應該知道，多少都會有蟲吧」。網友指出，巧克力在製作過程中需要讓可可果在露天的環境中自然發酵，發酵過程中可能會吸引蟲子，所以部分的巧克力內會有蟲或蟲卵。網友也提到，「根據美國食藥監管局條例，每100克巧克力蟲類殘骸不超過60塊，是符合衛生條件的」。