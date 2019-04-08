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影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

為了服務空中巴士A380型巨無霸飛機，桃園航勤公司斥資7200萬元，向德國GOLDHOFER公司採購2輛超大型無拖桿拖車。GOLDHOFER公司擁有「地勤裝備賓士級工廠」稱號，這2輛拖車也成為桃園機場有史以來最昂貴的地勤裝備。

桃園航勤公司董事長郭榮宗指出，傳統航機後推或移機，使用拖桿連接航機鼻輪與拖車，單純後推的距離較短，比較沒有操作顧慮。飛機下完旅客要移機作業，因為距離長、轉彎多，萬一拖桿或接頭故障，威脅到航機及人員安全，也影響機場滑行道運作。

依據民航局頒布的規定，移機作業從106年起必須使用無拖桿抱夾式拖車，桃園航勤原本抱夾式無拖桿拖車最大服務的機型只到波音747，要移動空中巴士A380照種大傢伙就力有未逮。

為了提升地勤服務的完整性，桃勤以每輛3600萬元的價格，採購2輛超大型無桿拖車投入桃園機場的地勤服務，每輛單價較過去採購的拖車貴了2至3倍。因為服務品質穩定，安全性高，有航空公司特別指定桃勤，必須使用新採購的超大型拖車提供航機移位或後推服務。

原廠提供的性能數據顯示，超大型無桿拖車推力達到10萬8000磅，可以滿足空中巴士A300型、A310型、A330型、A350型、A380型機等機型，以及波音系列B747型、B777型、B787型等機型各項移位或後推服務。

郭榮宗董事長表示，新拖車具有馬力大、無段變速行駛平順、操作簡單等特色，配備方面除了新設計的快速操作抱夾，還包括彩色觸控螢幕、引擎室自動滅火系統、機腹防撞感應裝置、轉向過度閃光燈等先進配備，可以有效提升桃勤的服務品質與安全。

桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。記者陳嘉...
桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。記者陳嘉寧／攝影
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桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。圖為這型...
桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。圖為這型拖車抱夾A380型機的鼻輪，準備展開移機作業。記者陳嘉寧／攝影
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桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。圖為這型...
桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機。圖為這型拖車抱夾A380型機的鼻輪，展開移機作業。記者陳嘉寧／攝影
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桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機，桃園航勤...
桃園航勤公司新購入超大型無拖桿拖車，可以服務最大的空中巴士A380型機，桃園航勤公司董事長郭榮宗（左1）與桃勤機坪組操作人員在新拖車前合影。記者陳嘉寧／攝影
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空中巴士桃園機場地勤
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