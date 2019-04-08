長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



財政部擬修法增列長照扣除額一年12萬元，專家指出，中重度失能長輩入住長照機構平均每月花費5萬元、一年60萬元，併用身心障礙特別扣除額可達32萬元，對家庭不無小補。然而施行細節不明，民眾難免憂心被排除適用，呼籲財政部盡速說明清楚。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，該會主張「照顧公共化」，長照扣除額是給目前無法從長照體系中獲得服務，額外經濟負擔的家庭給予替代補償，例如聘外籍移工或送失能者入住機構。

「家裡有失能者就一定會有龐大經濟支出，而且直到他死掉。」病人自主研究中心執行長楊玉欣表示，這些失能者的失能程度只會愈來愈重，讓家庭花費愈來愈高，有必要得到政府的特別支持。

楊玉欣舉例，聘移工看護是長照其中一項照顧型態，聘雇費每月約3萬元，且移工不是聘了就好，家裡至少要有半個到一個人力投入照顧，加上醫療、尿布、棉花及衛生紙等花費，一年花到100萬元也不為過。

楊玉欣說，對必須繳稅的家庭而言，長照扣除額併用身障特別扣除額節稅不無小補，「大家能省一分錢就是一分錢。」

然而能聘得起移工的家庭，至少有一定財力。楊玉欣指出，國內約有50萬名為了照顧而辭職的家庭照顧者，他們失去薪資收入，每天平均照顧14小時，很難有連續4小時的睡眠，約九成者精神耗弱，損失更大卻難以計算。

而這些由家人自行照顧的家庭，要如何認證扣除標準？陳景寧說，這就是政府應亟待解決的課題。愛長照執行長朱偉仁也說，長照扣除額是減免稅負的方式之一，但節稅太低或不適用，對照顧重度失能者的家庭恐怕比較「無感」。