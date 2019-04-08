1年長16公分？網路業配文談食品療效 部落客3年挨罰8次

2019-04-08 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國人愛上網使用臉書、瀏覽網紅日誌，北市衛生局近來裁處網路食品違規廣告發現，有演藝圈人士於臉書部落客張貼業配文也涉及違規廣告，包含減肥、長高等內容，近三年多來被檢舉或查獲共8次，累計挨罰64萬元。衛生局強調，針對累犯將加重處罰，呼籲民眾別以身試法。

衛生局統計，2016年到今年年3月裁處網路食品違規廣告案共838件，總共開罰5034萬元，除一般網頁廣告、賣家於網購平台刊登資訊外，較特殊是部落客業配文，利用分享人的知名度進行置入性行銷。

衛生局表示，業配文常在網路分享吃了什麼食品，在短短幾個月內減了幾公斤，燃燒吧脂肪或讚嘆某食品是吃的美白針等誇大用語，無形中滲入消費者的心，讓消費者不自主而輕易點入網站選購食品。

例如，演藝圈名人、人妻團之一的陳○齡最近3年內就在近68萬人追蹤的臉書推薦食品，宣稱「…大家都說超有感…肉肉真的不見了！…只要輕輕鬆鬆…」、「…短短一年竟從168cm到184cm…今天為了看看兒子這一年的身高…一年前才168cm，現在184cm整整多了16cm」，還附上身高前後對照圖，就因此挨罰8次，罰鍰累積達64萬元。

衛生局指出，不論網路部落客或個人賣家，如在網路宣稱或分享食用食品心得，只要內容涉及對生理功能、五官臟器有醫療效能，或能改變外觀如皮膚變白或身材變高瘦等，甚至有具體對比數字、圖片影音說明，就涉及觸犯「食品安全衛生管理法」第28條，食品標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張或易生誤解、醫療效能內容等情形。