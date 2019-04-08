雪隧消防設備升級！交部出1.6億 11秒控制火勢

2019-04-08 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道五號雪山隧道通車13年，消防設備更新卻長年緩步，前年更曾在一場隧道內火燒車意外，發現消防水帶出現破洞、無法滅火，也暴露出雪隧消防維安脆弱的一面。交通部近年全面更換水帶，交通部長林佳龍今天也在臉書表示，已規畫從國道基金出資1.6億，補助隧道兩端消防分隊購買「CAFS系統水箱消防車」等救災車輛、設備。

這種新型車輛控制火勢只要11秒，傳統車輛則需50秒，在分秒必爭的救援現場，可大幅縮短消防員暴露濃煙與高溫的時間。

林佳龍表示，雪隧長達12.9公里，是全世界規模最大的雙孔隧道群，也是全球排名第9長的隧道，從2006年通車至今已經將近13年，消防設備亟需更新，以盡快提升防救災的能量。要確保隧道安全，避免意外發生，但也必須用最謹慎的態度做好事故發生、緊急救護的整備。

林佳龍表示，立法院的吳琪銘委員和陳歐珀委員，為新北市和宜蘭縣的消防設備更新已經請命多時，交通部責無旁貸，已規畫從國道基金出資1.6億，補助隧道兩端消防分隊購買「CAFS系統水箱消防車」等救災車輛、設備。這種新型車輛控制火勢只要11秒，傳統車輛則需50秒，在分秒必爭的救援現場，可大幅縮短消防員暴露濃煙與高溫的時間。