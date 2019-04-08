允生態停工機制！西濱「最後一哩路」 環評初審通過

2019-04-08 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



西濱公路南部路段被當地稱為「最後一哩路」的曾文溪橋段，早期面臨黑面琵鷺重要棲地、台江國家公園等環境敏感區，早在1990年代喊停，交通部公路總局近年重啟可行性評估，路線偏向東側、避開濕地，並允諾啟動「停工保護機制」，在每年11月至隔年3月候鳥度冬高峰期，夜間部施工、暫停高噪音工程，環保署今首次環差審查就決議修正後通過，公路總預計2026年可望全線通車。

西濱快速道路分為北、中、南路段，南部路段從西濱大橋南端到台南市喜樹灣，全程一Ｏ九公里，這次計畫路線南北兩岸的台江大橋、西濱八棟寮至九塊厝路段都已通車，但曾文溪橋附近有曾文溪國際級濕地，也是黑面琵鷺重要棲地及台江國家公園等環境敏感區，歷經多年無法執行。

公路總局重新提出計畫後，避開原本會經過台江公園的路段，與原核定路段相比已向東移，完全避開敏感地區，全案從台61線十份交流道主線末端為起點，跨越曾文溪後銜接台江大橋，全程3380公尺，全案耗資80億元。

今天在環差會議中，仍有環評委員質疑，當地現在已有替代道路台17省道、目前運量不高，且當地具有環境敏感性，是否有興建必要？公路總局則強調曾文溪橋完工後，可銜接台江大道，往東可銜接國八、國一及國三等高速公路，加上台江大道路幅寬，可以接到台南市的北外環道路，目前營建署也規畫闢建國八銜接高架快速道路連接西濱，未來交通網將更完整。

公路總局也擬定「停工保護機制」，每年11月至隔年3月候鳥期，暫停高噪音工程、不進行夜間施工；除草時以人工除草、取代除草劑，並禁止使用老鼠藥；燈光則避免讓趨光性昆蟲聚集的燈具等。