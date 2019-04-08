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氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34聯合報 記者侯俐安╱即時報導

氣象局擬定「中央氣象局地震震度分級調整案」，除了細分震度為10級，也重新擬定震度...
氣象局擬定「中央氣象局地震震度分級調整案」，除了細分震度為10級，也重新擬定震度訂定方式，最快下半年上路。（圖為國家級警報示意圖） 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
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中央氣象局現行採用的「地震震度分級表」依照強弱程度分為0至7級震度，不過氣象局去年更新觀測儀器後、加密測站分佈數量，解析度及取樣率增加，雖然對地震定位、震度更精準，卻容易出現「高震度、低災損」情形，影響救災、運輸等單位應變措施。氣象局為此擬定「中央氣象局地震震度分級調整案」，除了細分震度為10級，也重新擬定震度訂定方式，最快下半年上路。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，去年氣象局啟用新一代地震報告發布系統，除了加密測站分佈數量，也增加觀測儀器種類，讓地震定位、震度更精準，地震速報系統觀測儀器取樣率從每秒50點、解析度12位元，提升至每秒100點、解析度24位元，觀測資料更精細，卻發現地震分級只要有0.0幾秒出現瞬間高加速值，地震報告就會採用對比的高震度，導致出現「高震度、低災損」，甚至「零災損」情形發生。

陳國昌表示，當初訂震度分級公式，就是為了判斷災損程度，防災、運輸、地方政府等單位，也都有對應的應變措施，不過當儀器變得精密之後，例如今天下午台灣東南部海域發生規模4.6地震，蘭嶼震度高達5級，過去會認為5級對應災損高，但其實離開近中心點，若以新的計算方式可能只有4級。或是花東一帶常出現5級地震，但離開近中心點，很快就降低到3級、2級，不能直接反應災損情形。

為避免對防災造成困擾，學界多年來也呼籲修正分級表。為此交通部擬訂「中央氣象局地震震度分級調整案」，除了調整地震震度分級表，也包含震度訂定方式，參考日本作法，新的震度分級表從7級細分為10級，從0到4級，再到5強5弱、6強6弱、7級以上，從震度5級以上採用新的計算方式，讓目前高數值地震震度平均降1至2級，未來高震度對比的加速度值也會提高，符合防救災單位需求。

氣象局表示，目前草案已出爐，由於牽涉救災、運輸、水利、管線等單位地震應變措施，也需納入學界意見，氣象局也將召開公聽會討論，最快6月底報交通部及行政院，最快下半年上路。

地震氣象局災損
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