高溫持續至週二 好天氣沒有好空氣

2019-04-08 17:02 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



中央氣象局指出，這幾天的好天氣將持續至9日，10日起會開始轉涼，亦會有短暫陣雨。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 把握最後的好天氣！中央氣象局指出，這幾天的好天氣將持續至9日，10日起會開始轉涼，亦會有短暫陣雨。氣象專家彭啟明說，雖然這幾天都是好天氣，不過空汙問題也越發嚴重，部分觀測站已經提出紅害警告。天氣風險公司表示，10日開始有鋒面掠過台灣，民眾要把握這幾天好天氣。

氣象局說，本周天氣大致分成兩個區段，9日以前天氣穩定、暖和，高溫普遍在30度以上，紫外線指數也容易達到過量甚至危險級；而10日起鋒面通過、東北季風增強，北台灣會從下午開始轉涼，高溫下降約2至4度，亦會有短暫陣雨，但中南部仍是陽光露臉的穩定天氣；而台東一帶則可能有局部高溫發生，民眾需特別留意。

彭啟明表示，今年清明連假很難得都是好天氣，不過好天氣不見得有好空氣，尤其這兩天將是最差的時候，西半部都是敏感族群不健康等級，中部一些觀測站甚至提出紅害警告。而10日下半天開始轉東北風，天氣較不穩定，低溫有機會到18-19度，高溫則是20-22度，預計將延續到周末或到下周。

天氣風險公司指出，8、9日高溫預估都可達30度以上，陽光也相當明顯，但空氣狀況也不甚理想。而10日開始除有鋒面掠過台灣外，後續還有華南水氣及東北季風影響，估計天氣狀況又會開始變化較大、下雨機會提高，建議民眾多把握剩沒幾天的好天氣。

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