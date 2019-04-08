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陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

名主持人陳文茜女士因罹患肺腺癌腫瘤，日前動手術割除肺腺癌腫瘤後順利出院。台南安南醫院胸腔外科醫師鄭喬駿表示癌症是目前國人十大死因第一位，其中肺癌的致死率更長年居冠。肺癌之所以預後不佳，最大的原因是因為當疾病初期的時候，病人通常沒有症狀，等有症狀就醫的時候，又通常已經是疾病晚期的時候，所以「即早診斷、即早治療」就成為治療肺癌最重要的一件事情。

肺癌的主要好發因子有抽菸、家族史、汙染環境暴露，有以上情況者需要定期接受X光檢查。如果有長期咳嗽、胸痛、呼吸喘促等症狀更需要及早就醫。

鄭喬駿指出，肺腺癌是肺癌當中的一種分類，通常肺癌會被分成「小細胞肺癌」跟「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」又分腺癌、鱗癌、大細胞肺癌及其他，在女性以及不抽菸的族群身上，肺腺癌是比較好發的一種類型。

鄭喬駿說，目前診斷肺腺癌所憑藉的工具依然以胸部X光為主，但受人為判讀的侷限性，通常只能辨識出一公分以上的病灶，而且還會因為腫瘤所處位置不同，而影響判讀的準確度。近年發展出低劑量電腦斷層檢查，輻射劑量相當於15張傳統X光片，仍在每人每年輻射劑量安全標準內，確實可以提高診斷正確率以及診斷小於1公分的病灶達到及早治療的目的，但目前需要自費檢測，當影像判斷認為有問題的時候，需要進一步依靠病理切片檢查，如確定有惡性細胞才能診斷為肺癌。

治療方面，鄭喬駿提到早期肺腺癌病患是可以直接手術切除，而第二、三期病患可能就需要輔以化學治療或標靶藥物治療，但末期病患無法進行手術切除，就只能以藥物以及放射線治療的方式來控制腫瘤，預後狀況依據病人期別的不同而有極大的落差。

以低劑量電腦斷層發現肺癌病灶。圖／安南醫院提供
以低劑量電腦斷層發現肺癌病灶。圖／安南醫院提供
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以低劑量電腦斷層發現肺癌病灶。圖／安南醫院提供
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肺癌肺腺癌腫瘤
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