胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



醫師提醒有心血管疾病者，若進入較低溫室內等場域時，可先活動下手腳頸部做熱身，適應溫度落差，以免血管收縮造成昏厥等情形。 圖／ingimage 分享 facebook 有「台灣民歌之父」的音樂家胡德夫，昨晚傳出在聚餐時發生昏倒並無呼吸心跳，後經緊急送醫後，目前已恢復意識，並返家休養中。急診醫師也呼籲，發現民眾突然昏迷，應立即打119並對其心肺按摩外；有心血管疾病者，若進入較低溫室內等場域時，可先活動下手腳頸部做熱身，適應溫度落差，以免血管收縮造成昏厥等情形。

據《蘋果日報》報導，胡德夫本身有心臟病史，送抵台東馬偕醫院急救時，醫師原本懷疑是心臟瓣膜剝離，但檢查後是正常，懷疑是暫時性缺氧導致昏厥，目前無立即危險已返家休養，待後續門診追蹤治療。

前立委賴坤成隨後則在臉書表示，7日晚間與胡德夫等友人在餐廳聚餐，準備了燒酒雞、炒米粉等，聚會期間大家越喝越嗨；過程中胡德夫突然在椅子上休克昏厥，大夥趕緊叫救護車，經急救後總算醒來並恢復呼吸。賴並開玩笑的說，還好啦，他與胡德夫都音容宛在，沒有痛失英才！

馬偕醫院副院長、急診醫學部部長張文瀚表示，民眾突然昏迷的原因多種，如噎到、中暑、血糖過低、中風等；而像胡德夫因本身就有心臟疾病，可能是環境急症，即因溫差大而使血管收縮，加上過勞、酒精等因素，導致昏迷。

張文瀚說，若身旁友人或民眾倒地，並非每一種都需要AED電擊與CPR，可從患者反應研判。如果患者仍有反應、呼吸、心跳，胸部有明顯起伏，就不適合使用；若呼叫患者沒有反應，確認沒有呼吸、心跳，或檢查發現無脈搏時，當下得開始急救。急救的第一時間是先打119求救後，同時對患者先採取心肺按摩，並維持每分鐘超過100下為佳，直到救護人員到現場接手；因為昏倒後的五分鐘為黃金時間，若沒趕緊急救，可能導致患者腦部缺氧，而造成後遺症。

此外，張文瀚也提到，民眾若突然昏迷並失去呼吸跟意識，多半是心律不整造成的，現場若有AED（自動體外心臟電擊去顫器），也請立即使用，利用電流，讓心臟停止亂跳，恢復規律的血液供給，減低後遺症跟死亡的機率。若民眾不會用時，也勿驚慌，可透過119報案時求救，告知症狀、救護人員都可線上教學，做緊急處理。