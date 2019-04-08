下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今天下午2點58分，台灣東南部海域發生規模4.6有感地震，最大震度在台東縣蘭嶼5級、屏東鵝鑾鼻1級，台東縣消防局目前仍在調查了解蘭嶼島上是否有災情。