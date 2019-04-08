失智長輩獨自至醫院就醫 一轉身卻忘記回家的路
桃園市一名72歲的謝姓奶奶，50多歲時被診斷出早發性失智症，雖平時和兒子同住，兒子白天上班、奶奶則獨自一人在社區活動，某日奶奶獨自出門用餐，突然身體不適，由店家協助報119送醫，奶奶始終記不得住家地址和兒子電話，最後由警方協助確認身份，順利返家。
衛生福利部桃園醫院社工張佑嘉指出，近年來失智人口漸增，失智照顧及預防走失為重要議題，尤其醫院內有許多長輩獨自前往就醫、回診，時常出現長輩就醫後忘記返家的路，在醫院迷茫無助，該名謝奶奶的案例更非首例，因此家屬除了應認識失智症疾病外，應懂得預防失智患者走失，申請及配戴相關物件是很重要的。
張佑嘉表示，可以透過配戴預防走失手鍊，民眾發現疑似走失的失智患者，只需撥打手鍊上電話即可透過協尋單位通知家屬；或攜戴衛星定位器等科技產品，協助家人追蹤、協尋以及了解所在的位置。家屬可帶失智症患者至警察局鑑識科或各分局偵查隊，申請「指紋捺印」，提高辨識與尋獲的機會。
張佑嘉指出，失智症患者為走失的高危險群，若獨自外出走失，可能會提高意外發生以及傷亡的機率，家中若有失智症的長輩，平時做好防走失措施，就能有效降低失智者走失風險，透過配戴預防走失手鍊、攜戴衛星定位產品、指紋捺印等方式，讓失智症患者回家的路不再遙遠。
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