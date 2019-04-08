網路食品違規廣告 藝人妻2年罰8次共64萬元

2019-04-08 15:10 中央社 台北8日電



台北市衛生局今天表示，從105年至今年3月，共裁處網路食品違規廣告838件，其中，網路部落客佔26件，而藝人宋逸民太太陳維齡在臉書的業配文，遭罰8次、共新台幣64萬元。

衛生局食品藥物管理科專員林幸宏上午透過新聞稿表示，自105年起至今年3月，共裁處網路食品違規廣告838件、達5034萬元，其中，網路部落客佔26件、計138萬元，而陳維齡在臉書的業配文，從105年10月至107年12月，遭罰8次、共64萬元。

林幸宏說，網路業配文是新興的置入性行銷，如部落客在業配文中分享吃了什麼食品、在短短幾個月內減了幾公斤等，誇大用語對消費者影響相當大。

他舉例，如陳維齡在自己近68萬人追蹤的臉書粉絲頁宣稱「…大家都說超有感…肉肉真的不見了…只要輕輕鬆鬆…」「…短短一年竟從168cm到184cm…」等詞句，被衛生局從105年以來開罰8次，累計處分64萬元。

林幸宏呼籲，無論是網路部落客或個人賣家，只要在網路宣稱或分享食用心得而涉及生理功能、改變外觀、五官臟器或醫療效能，就觸犯規定範圍，若經查獲並調查違規屬實，將依法裁罰，若為相同產品廣告累犯，將加重裁罰。

他說，將依違反食品安全衛生管理法第28條規定，依同法第45條裁處新台幣4萬元以上、400萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。