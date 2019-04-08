百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49 聯合新聞網 綜合報導



百頁豆腐因孔洞多、容易吸附湯汁，是滷味、火鍋的良伴，也因此被視為減肥食材大忌。身為食材的百頁豆腐一直有著「不是豆腐」的傳聞，面對這項民間傳聞，化工博士謝玠揚特別針對它的成份進行分析。

美味的百頁豆腐是滷味、火鍋的良伴，重視健康的話只要注意攝取量即可。聯合報系資料照片。 分享 facebook

台大化工博士謝玠揚常深入淺出的講解科普知識，為大眾增廣見聞、解答指惑。最近他在臉書「謝玠揚的長化短說」討論「百頁豆腐到底是不是豆腐」這個生活議題。他拍下在超市看到的百頁豆腐成份表，內容有：大豆蛋白（大豆脫脂豆漿乾燥製成）、油脂、澱粉、蛋白粉、調味料。以此說明百頁豆腐不是用原生豆漿製造的豆腐，而是以大豆蛋白加水所生的「還原豆漿」製成。

謝玠揚以成份對百頁豆腐是不是豆腐進行分析。圖擷自 FB: 謝玠揚的長化短說 分享 facebook

他也說明，雖然百頁豆腐跟一般印象中經過「泡水、磨漿、擠壓成型」等過程生產的傳統豆腐不同，但就成份分析來看也不至於到稱製造廠商為「黑心廠商」、「騙人」的程度，還舉了「杏仁豆腐也不是豆腐」這個相近的例子。真正值得消息者擔心的主要在於百頁豆腐的油脂含量較高，熱量也就相對提高，但是否屬於「不健康的食材」主要還是依攝取量而定。

百頁豆腐的成份被揭開後，有些網友表示「好吃就好」不在乎它到底是不是豆腐，不過吃素的網友倒是吃了一驚「原來百頁是葷的」，內容添加了蛋白的百頁豆腐只適合蛋奶素食者食用，全素者得和它告別了。