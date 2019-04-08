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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

結婚率逐年下降，但公辦單身聯誼仍場場額滿，台中市民政局發現，40歲以下的聯誼場次一開放報名，男生報名很踴躍，甚至會秒殺，但40歲以上的場次，女性比男性更積極、熱衷。

台中市民政局為40歲以上單身男女舉辦專場聯誼，從105年迄今，每年都報名額滿；承辦人員說，單身聯誼的報名熱度男女有別，一般而言男生名額通常秒殺，女生會比較慢，但40歲以上則相反，女性名額會先額滿，男生則會比較慢。

民政局長吳世瑋說，公辦聯誼的配對成功率約25%，但超過40歲的聯誼專場成功率達到3成；市府也發現，40歲以上結婚人數也逐年增加，105年4310人、106年4390人、107年4400人，每年都微幅增加。

台中市結婚率逐年下降，101年3月結婚率7.76‰，到108年3月已降到5.65‰。吳世瑋說，儘管結婚率下降，但公辦單身聯誼很歡迎，市府發現40歲以上族群的需求，儘管逐漸步入中壯年，但仍渴望婚姻生活。

台中市民政局為40歲至55歲單身男女，安排「幸福花開」聯誼活動，6月1日在港區藝術中心舉行，9日上午8點受理報名，凡設籍在台中或在台中就學、就業的單身者都可報名，男女名額各40人，報名費1000元，詳情洽沙鹿區戶政事務所，電話：(04)26627104。網站：www.hshalu.taichung.gov.tw/。

結婚率逐年降低，但公辦單身聯誼仍搶手，平均配對成功率25%，年過40歲的聯誼場次...
結婚率逐年降低，但公辦單身聯誼仍搶手，平均配對成功率25%，年過40歲的聯誼場次，甚至高達3成。圖為公辦集團結婚。圖／台中市新聞局提供
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聯誼結婚台中市
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