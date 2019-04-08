40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



結婚率逐年下降，但公辦單身聯誼仍場場額滿，台中市民政局發現，40歲以下的聯誼場次一開放報名，男生報名很踴躍，甚至會秒殺，但40歲以上的場次，女性比男性更積極、熱衷。

台中市民政局為40歲以上單身男女舉辦專場聯誼，從105年迄今，每年都報名額滿；承辦人員說，單身聯誼的報名熱度男女有別，一般而言男生名額通常秒殺，女生會比較慢，但40歲以上則相反，女性名額會先額滿，男生則會比較慢。

民政局長吳世瑋說，公辦聯誼的配對成功率約25%，但超過40歲的聯誼專場成功率達到3成；市府也發現，40歲以上結婚人數也逐年增加，105年4310人、106年4390人、107年4400人，每年都微幅增加。

台中市結婚率逐年下降，101年3月結婚率7.76‰，到108年3月已降到5.65‰。吳世瑋說，儘管結婚率下降，但公辦單身聯誼很歡迎，市府發現40歲以上族群的需求，儘管逐漸步入中壯年，但仍渴望婚姻生活。