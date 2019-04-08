她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



衛生福利部桃園醫院糖尿病中心護理長郭昭岑強調，戒菸是糖尿病控制最重要的方法之一，鼓勵有吸菸糖友們勇敢戒菸。記者許政榆／攝影 分享 facebook

桃園市一名66歲林姓女士，40多年來每天抽1包香菸，9年前她罹患糖尿病，本想透過運動、控制飲食來維持血糖指數，但仍然成效不彰，甚至最近出現初期腎臟病變，讓林女士不知如何是好，在衛生福利部桃園醫院協助下，轉介林女士至戒菸門診就診，在使用尼古丁貼片及團隊的幫助下，已成功戒菸一個月，最近血糖數值也下降。

一般人理想糖化血色素應控制於7.0%以下，該名林女士糖化血色素持續大於7.0%，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心護理長郭昭岑指出，據研究統計，吸菸者患糖尿病的機會，比不吸菸者高約45%；吸菸會導致糖尿病患者胰島素分泌不足或阻抗增加，平均會增加15-20％的胰島素使用量，吸菸量大的甚至要增加30%，進而造成血糖控制更加困難。

郭昭岑指出，罹患糖尿病的合併症也會隨之增加，如初期糖尿病腎病變機率增加8倍之多，吸菸量越多，產生蛋白尿的危險性越高，而且腎衰竭、洗腎機率也呈倍數增加，心臟病風險增加2至3倍，產生視網膜病變及神經病變的機會也增加許多，糖尿病衛教學會也強烈建議糖尿病的患者需立即戒菸。

郭昭岑表示，點燃一根菸就會產生93種致癌物質，4000種化學物質散布在空氣中，包含福馬林、鉛及氰化物等劇毒物質，根據董氏基金會資料，台灣每年死於菸害的就高達28000人。此外香菸可能誘發的癌症，包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌等。

郭昭岑指出，抽菸除誘發癌症以外，還會造成呼吸道疾病、中風、心血管疾病、不孕症、胎兒早產及體重不足，甚至流產、骨骼疏鬆症、口臭、皮膚變得粗糙乾裂、牙齒變黃等疾病，可謂是點燃一根菸，全身器管都遭殃。

郭昭岑強調，戒菸是糖尿病控制最重要的方法之一，醫護團隊的轉介林女士至戒菸門診就診，目前已成功戒菸1個月，血糖數值也逐漸下降，呼籲有吸菸糖友們勇敢戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康