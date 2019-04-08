長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



研究顯示，花更多時間與不同人互動，體能會更活躍，情緒也比較健康。圖／本報資料照 分享 facebook

家中的年長者總是宅在家裡、不想出門嗎？一篇於今年2月發表在「老年學期刊」研究指出，花更多時間與不同人互動的老年人，體能會更活躍，情緒也比較健康。

該研究為美國德克薩斯大學奧斯汀分校學者所進行，研究者考量年齡、種族、性別、婚姻、教育和族群等因素，以300多位65歲以上，居住在奧斯汀市區的年長者為對象，進行為期一周的觀察，並邀請參與者配戴可測量身體活動的電子設備，於白天每3小時詢問一次他們從事的活動與社交互動。

結果顯示，參與者在這3小時中，若遇見的人越多則從事活動的種類也越多，例如：離開家、走路、與他人交談或購物。結果指出，與相識的人或周邊社會關係互動越多的參與者，越傾向從事更多的身體活動、更少時間坐著或躺著、有更正向的情緒和較少的負面感受，有助於提升年長者的認知能力及身體與情緒健康。

林口長庚醫院精神科醫師劉嘉逸表示，過去的研究已證實「多運動有益身心健康」，建立持續規律的運動習慣，對血糖、血脂肪、心肺功能、情緒、睡眠及認知功能皆有很大的幫助。從上述研究發現，多與他人互動、參加各種活動，不但可讓身體活動量自然增加，同時藉由社交互動中不同活動的刺激，對情緒健康及認知功能有更進一步的幫助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該研究證實了日常生活的互動，可增加高齡者活動水平並促進心理健康。國內的高齡者和親密的朋友及家人相處，較容易有久坐看電視、閒聊的情形，隨著年紀漸長高齡者的身體機能逐漸退化，出現不願意、不方便、不喜歡外出走動是很自然的反應。

葉雅馨建議，要讓長者願意出門，首先需避免讓長輩覺得外出走動會造成家人的負擔，例如影響了晚輩空閒時間、這麼忙還要陪他等，也可試著在高齡者可活動的範圍賦予其任務，像是請長輩幫忙到市場買菜等，藉此增加他們被需要的感覺及成就感。最後可鼓勵年長者分享，像是將買來的包子或是親友寄來的東西分送給鄰居、管理員，切忌生活中有過多口頭上的催促，易令其反感。