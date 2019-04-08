蘭嶼民宿無法納入春遊補助 立委批原民會

2019-04-08 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



觀光局推出春遊補助，但蘭嶼因原住民共有土地觀念，有民宿卻不能登記合法，無法獲補助。立委今質詢原民會太不積極，沒協助原住民。

立法院教育及文化委員會今邀文化部和原民會就「推動原住民傳統文化紮根、青年培力暨部落創生相關政策規畫」報告，原民會由副主委鍾興華出席。

立委蘇巧慧質詢，原民會說要推動部落創生、青年培力等，但根本還沒把環境準備好。她舉例，幾年前新竹尖石鄉司馬庫斯部落設置管理站，收取清潔費，雖然費用可折抵住宿費，民眾大都可接受，但因部落所在地屬於公有土地，引起收費可能犯法的疑慮，讓部落創生遇到阻礙。

蘇巧慧又問鍾興華，知不知道原住民族人開設的民宿，有多少可納入觀光局推出的春遊補助？蘭嶼民宿又為何不能納入觀光局春遊補助？

鍾興華說，由於蘭嶼原住民傳統土地共享的觀念，沒有私有化，導致無法取得房屋建照，因此無法納入觀光局春遊補助，蘇巧慧隨即質疑，原民會面對這類可能不適法的狀況，本就應拿出辦法解決，以積極的態度去協調各部會，用現行的法規找出可用的制度。