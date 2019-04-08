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蘭嶼民宿無法納入春遊補助 立委批原民會

2019-04-08 11:41聯合報 記者何定照╱即時報導

觀光局推出春遊補助，但蘭嶼因原住民共有土地觀念，有民宿卻不能登記合法，無法獲補助。立委今質詢原民會太不積極，沒協助原住民。

立法院教育及文化委員會今邀文化部和原民會就「推動原住民傳統文化紮根、青年培力暨部落創生相關政策規畫」報告，原民會由副主委鍾興華出席。

立委蘇巧慧質詢，原民會說要推動部落創生、青年培力等，但根本還沒把環境準備好。她舉例，幾年前新竹尖石鄉司馬庫斯部落設置管理站，收取清潔費，雖然費用可折抵住宿費，民眾大都可接受，但因部落所在地屬於公有土地，引起收費可能犯法的疑慮，讓部落創生遇到阻礙。

蘇巧慧又問鍾興華，知不知道原住民族人開設的民宿，有多少可納入觀光局推出的春遊補助？蘭嶼民宿又為何不能納入觀光局春遊補助？

鍾興華說，由於蘭嶼原住民傳統土地共享的觀念，沒有私有化，導致無法取得房屋建照，因此無法納入觀光局春遊補助，蘇巧慧隨即質疑，原民會面對這類可能不適法的狀況，本就應拿出辦法解決，以積極的態度去協調各部會，用現行的法規找出可用的制度。

蘇巧慧說，而且事實上，2017年已經放寬民宿管理辦法，在第13條讓民宿業者可以用結構安全證明取代原本要求的土地使用分區證明及建築物使用執照等等，早就放寬，質疑鍾興華怎會不知道？她也指出，以司馬庫斯案例來說，都可依照最新的國土計畫法「原住民族特定區域計畫」來施行，要求原民會應繼續協助。

立委蘇巧慧。記者何定照/攝影
立委蘇巧慧。記者何定照/攝影
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