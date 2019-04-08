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男性有「蟲蟲危機」 研究顯示中醫能促進精蟲活動

2019-04-08 11:41聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

精蟲品質異常治療出現曙光，台南市立醫院組成中醫不孕症專家團隊，耗時4年多時間，臨床證實中醫藥確實可以有效提升精蟲品質，進而增加受孕率。研究成果登上「Journal of Clinical Medicine」國際期刊，並榮獲中醫師全聯會年度優良學術論文獎和國外期刊組兩大殊榮。

國健署統計，國內罹患不孕症的比例約10-15%，也就是每7對夫妻就有1對有不孕問題。而男性因素所導致的不孕症比率約30-40%，造成男性不孕的原因很多，其中精蟲數量少、型態不良、活動力差的「蟲蟲危機」尤其常見。

市立醫院指出，根據2010年世界衛生組織正常精蟲的標準如下：酸鹼度：pH值7.2 ~ 8.0。體積：至少1.5ml。精蟲濃度：1500萬/ml以上。精蟲型態：正常型態4%以上。活動力：40%以上。液化時間:小於60分鐘。但隨著晚婚、壓力、飲食和環境污染等影響，男性的精蟲數量和品質正在逐漸降低。

精子品質不良患者一般會大量吃蝦、蚵等海鮮食物，但往往療效還沒出現，卻出現高膽固醇和高尿酸等問題；也有選擇服用鋅、Q-10或昂貴的保健食品；但最後只能求助單一精蟲顯微注射（Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI）達到受孕的目的，但即使是利用現代最新醫療也有不少患者無法受孕成功。

中醫師王淑秋和張烱宏表示，研究團隊利用中醫體質辨證分型治療模式結合現代科學檢驗數據當佐證，臨床研究證實中醫藥可提升精蟲品質，為國內第一篇且為全球少數利用中醫藥治療男性不孕症精蟲品質不良的實證醫學研究，登上「Journal of Clinical Medicine」國際期刊，並榮獲中醫師全聯會年度優良學術論文獎和國外期刊組兩大殊榮。

本研究歷經4年時間臨床研究，發現中醫治療組精蟲濃度增加14.3 million/mL、活動力增加20.4%、型態增加38.1%。由此結果證明中醫藥確實可以有效提升精蟲品質，進而增加受孕率，以利翻轉不孕人生，為台灣少子化盡一份心力。

台南市立醫院研究團隊發現中醫能促進精蟲品質。圖/醫院提供
台南市立醫院研究團隊發現中醫能促進精蟲品質。圖/醫院提供
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