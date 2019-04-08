親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

躁症發作 他花百萬買名車自撞毀

2019-04-08 11:14聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一名26歲朝九晚五的年輕上班族男性原本省吃儉用且滴酒不沾，上個月卻開始夜夜飲酒，甚至超額貸款買下了一部百萬名車，酒後自撞把車撞壞，不到一周又買了一部進口跑車。家人帶他求助精神科醫師，經評估原來是雙相情緒障礙的躁症發作惹禍。

這名年輕男性為存下人生第一桶金省吃儉，有時為了省下交通費還走路上班。最近家人發現他情緒容易亢奮，常常熬夜上網到清晨，沒睡覺就去上班；上個月買下百萬名車，半夜喝完酒後就外出飆車，飆到自撞電線桿，結果人受了輕傷，車子也報銷了。沒想到不到周，他又跑去買了一部進口跑車，家人驚覺他情緒出現異常。

收治該患者的身心診所院長楊聰財表示，雙相情緒障礙就是所謂的「躁鬱症」，根據統計，終生盛行率是1%，並好發於20多歲的年輕族群，患者會以周期性的方式反覆呈現「躁期」及「鬱期」，並出現相關症狀。由於最近季節交替、氣候驟變，前來求診的患者激增二成，「躁症」容易導致腦部運作失調，影響情緒控制，並出現情緒高昂、衝動行事、睡眠需求減少或失去現實感等異常現象或行為。

楊聰財說，像這樣躁症發作的患者，易做出不同於平常身心狀態的行為，例如：衝動購買超出自己經濟能力的物品、晚上不睡覺仍精力充沛、藉由大量飲酒去壓抑高漲的情緒、或自律能力降低做出高風險行為等，加上患者本身缺乏病識感，若是周遭的親友未能及時察覺異狀，可能釀成難以挽回的遺憾。

針對雙相情緒障礙的治療方式，楊聰財指出，目前仍以長期藥物治療並且預防復發為主，在不同病況時會同時使用精神安定等藥物改善患者情緒、睡眠以及精神異常，再搭配心理治療，以增進患者對疾病的適應性及病識感。

楊聰財建議，除了持續服用藥物治療預防復發，也建議患者平時維持「三好」習慣：

一好，每日維持6至8小時足夠的睡眠，有失眠問題立即求助專業醫師；

二好，保有每周至少運動三次、每次30分鐘、心跳達到每分鐘130下的頻率；

三好，營養均衡飲食不可少，達到作息規律以利情緒的控管。

雙相情緒障礙經治療控制病情後，往往可以恢復原有的正常生活，楊聰財表示，大多患者並不會察覺到自己生病；因此若逢季節替換，懷疑自身患病或發現身邊的親友有情緒起伏過大、超出常理的行為時，就應立即尋求專業醫師的協助，以利釐清病症並及早接受治療。若是過去患有躁鬱症者，更需提高警覺，積極配合醫師治療且不可自行停藥，避免再度復發影響生活。

精神科醫師楊聰財表示，季節交替引發躁症，患者易情緒失控導致異常行為。圖／楊聰財醫...
精神科醫師楊聰財表示，季節交替引發躁症，患者易情緒失控導致異常行為。圖／楊聰財醫師提供
分享

患者醫師睡眠
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

吳德榮：今起三天全台高溫破30度 周四起雨從北下到南

2019-04-08 07:44

細數過往零食玩具…「這才是童年該出現的玩意兒啊～」

2019-04-08 12:00

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10

西半部空氣品質不佳 49測站亮橘燈

2019-04-08 12:08

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

美食外送平台合作食品業者 北市初查23家衛生不合格

2019-04-08 11:59

男性有「蟲蟲危機」 研究顯示中醫能促進精蟲活動

2019-04-08 11:41

蘭嶼民宿無法納入春遊補助 立委批原民會

2019-04-08 11:41

財政部擬增加小額獎項 吸引民眾用雲端發票

2019-04-08 11:20

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-08 11:16

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59

彭啟明：周四高溫降10度 北部濕涼到下周

2019-04-08 07:32

優人物／展望的藝術來自想像 成就創作經典

2019-04-08 01:00

優人物／北京藝術家展望 用創作隱入台北

2019-04-08 01:00

詐領亂象多 政策平台提案「暫停春遊補助」

2019-04-08 00:33

平板當祕書 花東偏鄉公車準點率大增

2019-04-08 00:30

交部補助偏鄉「最後一哩路」 花東試辦「在地車接在地人」

2019-04-08 00:27

冬遊補助業者先墊百萬甚至4百萬 「這百天磨練好苦阿」

2019-04-08 00:12

4月國旅補助才上路 人頭遊客冒出頭網友籲喊卡

2019-04-08 00:08

醫藥新知／孩子長不高？醫：先找出問題

2019-04-07 23:57

健康你我他／慎選牙膏 改善敏感牙齒

2019-04-07 23:45

腳濕濕站上去 體脂計就不準

2019-04-07 23:45

健康名人堂／使用者付費 健保才能永續

2019-04-07 23:45

符合這5點 才算是「睡好覺」

2019-04-07 23:45

交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

如何翻轉醫療？ 台大醫：20年買電花的5兆先顧健康

2019-04-07 23:13

天天灌飲料 10多年不喝開水 罹糖尿病、高血脂

2019-04-07 22:50

要求幼兒園餐點「只吃食物原型」！母抱怨遭轟：拜託轉學

2019-04-07 20:00

落石塊影響交通 桃園養護隊即刻清除

2019-04-07 19:42

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

國五匝道儀控 台九線礁溪路段北返時速20公里

2019-04-07 15:58

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

北返車潮湧現 國五北向時速31龜速

2019-04-07 15:25

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21
看更多

熱門文章

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

4月國旅補助才上路 人頭遊客冒出頭網友籲喊卡

2019-04-08 00:08

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

詐領亂象多 政策平台提案「暫停春遊補助」

2019-04-08 00:33

每日星座運勢／金牛收穫豐富的一天 事業發展順利

2019-04-08 00:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花運旺 獅子理財憑直覺

2019-04-08 08:00

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

吳德榮：今起三天全台高溫破30度 周四起雨從北下到南

2019-04-08 07:44

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

彭啟明：周四高溫降10度 北部濕涼到下周

2019-04-08 07:32

港務局召募新進人員158名 8日開始報名

2019-04-07 20:43

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

如何翻轉醫療？ 台大醫：20年買電花的5兆先顧健康

2019-04-07 23:13

冬遊補助業者先墊百萬甚至4百萬 「這百天磨練好苦阿」

2019-04-08 00:12

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21

交部補助偏鄉「最後一哩路」 花東試辦「在地車接在地人」

2019-04-08 00:27

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

符合這5點 才算是「睡好覺」

2019-04-07 23:45

平板當祕書 花東偏鄉公車準點率大增

2019-04-08 00:30

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

穿他的設計才能入場？Marc Jacobs婚禮讓哈蒂德、凱亞都變時尚帥妹

2019-04-07 15:34

愛肝達人站／染B、C肝不定期追蹤 恐復發

2019-04-07 14:02

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

想穿梅根同款小白鞋？不能錯過這個法國國民品牌

2019-04-07 17:34

全台公立美術館拚觀眾抵達便利 唯故宮恐凸鎚

2019-04-07 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top