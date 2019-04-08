躁症發作 他花百萬買名車自撞毀

2019-04-08 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名26歲朝九晚五的年輕上班族男性原本省吃儉用且滴酒不沾，上個月卻開始夜夜飲酒，甚至超額貸款買下了一部百萬名車，酒後自撞把車撞壞，不到一周又買了一部進口跑車。家人帶他求助精神科醫師，經評估原來是雙相情緒障礙的躁症發作惹禍。

這名年輕男性為存下人生第一桶金省吃儉，有時為了省下交通費還走路上班。最近家人發現他情緒容易亢奮，常常熬夜上網到清晨，沒睡覺就去上班；上個月買下百萬名車，半夜喝完酒後就外出飆車，飆到自撞電線桿，結果人受了輕傷，車子也報銷了。沒想到不到周，他又跑去買了一部進口跑車，家人驚覺他情緒出現異常。

收治該患者的身心診所院長楊聰財表示，雙相情緒障礙就是所謂的「躁鬱症」，根據統計，終生盛行率是1%，並好發於20多歲的年輕族群，患者會以周期性的方式反覆呈現「躁期」及「鬱期」，並出現相關症狀。由於最近季節交替、氣候驟變，前來求診的患者激增二成，「躁症」容易導致腦部運作失調，影響情緒控制，並出現情緒高昂、衝動行事、睡眠需求減少或失去現實感等異常現象或行為。

楊聰財說，像這樣躁症發作的患者，易做出不同於平常身心狀態的行為，例如：衝動購買超出自己經濟能力的物品、晚上不睡覺仍精力充沛、藉由大量飲酒去壓抑高漲的情緒、或自律能力降低做出高風險行為等，加上患者本身缺乏病識感，若是周遭的親友未能及時察覺異狀，可能釀成難以挽回的遺憾。

針對雙相情緒障礙的治療方式，楊聰財指出，目前仍以長期藥物治療並且預防復發為主，在不同病況時會同時使用精神安定等藥物改善患者情緒、睡眠以及精神異常，再搭配心理治療，以增進患者對疾病的適應性及病識感。

楊聰財建議，除了持續服用藥物治療預防復發，也建議患者平時維持「三好」習慣：

一好，每日維持6至8小時足夠的睡眠，有失眠問題立即求助專業醫師；

二好，保有每周至少運動三次、每次30分鐘、心跳達到每分鐘130下的頻率；

三好，營養均衡飲食不可少，達到作息規律以利情緒的控管。