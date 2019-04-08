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女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05聯合報 記者郭政芬╱即時報導

一名48歲的竹科吳姓女工程師，一年多來月經滴滴答答沒有停過，造成生活很大的困擾，看過西醫診斷有子宮肌瘤3-4公分，都只給予止血劑，但是只能暫時止血無法根治，後來求診於中國藥大學新竹附設醫院中醫科沈俐伶醫師，沈俐伶發現竹科女工程師氣虛體質，因為工作關係時常要出國出差加上壓力大，以中藥調理健脾益氣，經過兩個月，女工程師已經不再滴滴答答，目前恢復正常生理期

沈俐伶指出，很多在竹科上班的女性患者都有月經崩漏，滴滴答答的症狀，研判可能工作壓力太大熬夜太累，容易引起生理期不正常，但是如果能適度中藥調理，例如補中益氣湯、升陽益胃湯搭配生脈益氣飲調理，以黃耆補氣搭配西洋參、麥門冬、五味子等，讓女性患者可以益氣生津、強心潤肺、補血調經。

沈俐伶表示，生理期滴滴答答如果以水管為比喻，可能造成的原因，主要看三部分，第一是否「氣虛」，就像水龍頭關不緊，氣不攝血，例如慢性疲勞影響荷爾蒙造成月經紊亂失調。第二是看身體是否「燥熱」，會讓水壓太大造成經期停不了，不能約制經血，例如熬夜過度影響生理周期，出現月經量多色鮮紅的狀況。第三是看「循環」，像是水管出現卡垢，瘀阻造成血液不能遵循脈道，例如子宮肌瘤、子宮內膜異位，瘜肉等因素引起的月經失調。

沈俐伶建議，針對月經崩漏的患者，適度的運動是服藥以外的關鍵生活習慣。快走或慢跑，訓練核心肌群，有助於氣的生成與循環。飲食部分，多穀類代替單一白米，另外山藥，蓮藕都有健脾生津的作用可以常食用。對於崩漏時間較久的患者則是要注意貧血的問題，蘋果、葡萄、甜菜根等富含鐵質的食物可多攝取。

醫師沈俐伶發現竹科女工程師氣虛體質，因為工作關係時常要出國出差加上壓力大，以中藥...
醫師沈俐伶發現竹科女工程師氣虛體質，因為工作關係時常要出國出差加上壓力大，以中藥調理健脾益氣。記者郭政芬／攝影
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醫師沈俐伶指出，很多在竹科上班的女性患者都有月經崩漏，滴滴答答的症狀，研判可能工...
醫師沈俐伶指出，很多在竹科上班的女性患者都有月經崩漏，滴滴答答的症狀，研判可能工作壓力太大熬夜太累，容易引起生理期不正常。記者郭政芬／攝影
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醫師沈俐伶建議，針對月經崩漏的患者，適度的運動是服藥以外的關鍵生活習慣。記者郭政...
醫師沈俐伶建議，針對月經崩漏的患者，適度的運動是服藥以外的關鍵生活習慣。記者郭政芬／攝影
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患者子宮生理期
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