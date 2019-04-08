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吃了這些食物 大叔「雄壯威武」就不輸年輕人

2019-04-08 08:59聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

男性過了40歲，是開始被人稱為「大叔」的年紀。體內睪固酮逐年低下，有人走兩步路就喘，有人哀嘆記憶力如金魚，最令大叔難過的是，則是勃起功能障礙出現機率逐年增加。營養師建議，延後男性更年期生，平時就得維持飲食均衡及運動的習慣，若想「強身健體」，可多攝取動、植物蛋白質。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，隨年齡增加，男性血中睪固酮濃度，每年平均減少1.2％，體內睪固酮每年總量將下降0.4％；正常而言，總睪固酮數值應介於300ng／dL至1000ng／dL間，若是低於300ng／dL，就被判定睪固酮偏低。

陳煜表示，男性睪固酮濃度降低將影響性欲，也可能出現勃起功能障礙，進而出現情緒問題，如焦慮、失眠等情形，同時也會增加變胖、肌肉鬆弛、心血管疾病等發生率。

坊間相傳，男性想要在房事上強壯威武，必須要補充高蛋白質食物。陳煜表示，優質蛋白質確實能幫助提升體內的睪固酮，其中以動物性蛋白質為主，如海鮮、紅肉、白肉等，都能幫助提升體內睪固酮。

其中，動物性蛋白質中多具有精胺酸，陳煜表示，精胺酸能促進體內一氧化氮形成，一氧化氮則能幫助血液暢通。

董氏基金會營養組主任許惠玉說，補充優質蛋白質，不僅幫助男性「性」福，也能增強免疫力，但補充過多並不是好事，所有營養素攝取應注意適量。

至於含精胺酸食物，如核果、南瓜子、豆製品，屬於動物性蛋白質並有精胺酸的食物如魚、海鮮、雞肉、牛肉、豬肉、羊肉等。

許惠玉表示，紅肉雖有精胺酸，但國外研究證實，紅肉脂肪量多，也具致癌風險，呼籲民眾降低食用，建議豬肉、牛肉、羊肉，每天最多吃到2盎司即可；白肉則建議可以吃到6盎司，除非是運動員或是住院臥床需要體力者，最好不要超過每天6盎司。

除了優質蛋白質，許惠玉表示，鋅的攝取也很重要，鋅是合成雄性激素的主要營養素，攝取海鮮不僅可以攝取到足夠的蛋白質也能補充到鋅，而牡蠣的含量最高。

鈣質的攝取也具有一定的幫助，可以從乳製品、綠色植物、芝麻等中攝取，不過若要幫助鈣質好吸收，維生素D也不可缺少，可以從綜合維他命中攝取，也可以直接透過曬太陽，由人體自行合成。

陳煜表示，目前難以確定將蛋白質吃下肚後，蛋白質就能精準在某部位發生作用，睪丸與腦部一樣具有屏障，蛋白質很難隨意進出，呼籲男性想要強壯，最好的方法仍是均衡飲食、多運動，降低心血管疾病的發生，才能擁有「性」福。

營養師建議，延後男性更年期的發生，平時就得維持飲食均衡及運動的習慣，若想「強身健...
營養師建議，延後男性更年期的發生，平時就得維持飲食均衡及運動的習慣，若想「強身健體」可以多攝取動植物蛋白質。示意圖／Ingimage。
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