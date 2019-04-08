吳德榮：今起三天全台高溫破30度 周四起雨從北下到南

2019-04-08 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄説，今起三天白天氣溫偏高，周四中部以北轉局部雨，周五受鋒面影響範圍擴大，南部也有降雨機率，下周日（14日）又有另一股東北季風南下。

吳德榮指出，今晨近地層大氣持續回暖，但因晴空、輻射冷卻作用仍強，西半部低溫僅只比昨天清晨小幅回升1、2度。最新)歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明各地大多晴朗，白天氣溫偏高、暖熱似夏，早晚微涼。今天北部高溫約32度、中部31度、南部33度、東部約31度。

他說，周三白天氣溫仍偏高，傍晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高。周四、五鋒面影響，將帶來降雨及氣溫的下降，北台灣明顯轉涼。周四中部以北轉局部雨，周五南部也有局部降雨的機率。周六冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率。下周日另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，降雨更趨明顯。不過，模式模擬愈接近末期，不確定性愈高，各地受影響的程度，應再持續觀察。

中央氣象局說，本周天氣大致分成兩個段落，周二以前天氣穩定、暖和；周三起從北往南逐漸轉涼，各地降雨機率增高。

氣象局指出，今、明各地天氣穩定、陽光耀眼，僅東半部地區有零星降雨，西半部山區午後也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響，各地溫暖，高溫普遍在30度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級。

氣象局說，周三鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區中午過後降雨機率也漸增，中南部仍舊是陽光露臉的穩定天氣；北台灣下午開始開始有轉涼感受，高溫相較於前一日下降約2至4度，其他地區溫度變化不大，台東一帶受西南風過山沉降增溫影響，有局部高溫發生的機率，請留意。