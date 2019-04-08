彭啟明：周四高溫降10度 北部濕涼到下周

2019-04-08 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今起到周三都是穩定晴朗的天氣，中午高溫可能超過31、32度，不過他提醒，今明空氣品質恐是最差的時候。

彭啟明在臉書發文表示，受到太平洋高壓盤據，這三天穩定晴朗，周三下半天開始變天，轉吹東北風，鋒面雲系也將逐漸接近。變天的時間點早一點在周三的下半天，晚一點可能到周三深夜到周四，預期將延續到周末或到下周二、三，天氣較不穩定，北部及東半部，可能有明顯雨勢。

他指出，預計周四、五開始溫度將明顯下滑，低溫有機會到18-19度，高溫20-22度，和這幾天相比有相當的落差，好像夏天又被打回到初春的感覺，可能還穿得到長袖或外套。中南部受影響程度較少，但也有點小變化，最多降2、3度，不過還不確定雲雨帶是否往南發展。

由於現正有媽祖繞境活動，彭啟明說，天氣變化是否影響到中部的活動，仍有待觀察，倒是空氣汙染要提防的。彭啟明指出，好天氣不見得有好空氣，西半部的空氣品質轉差許多，從南到北一片都是敏感族群不健康等級，甚至中部有些測站已到達紅害等級，提醒外出要多提防，隨時留意戶外的空氣汙染濃度指數。

中央氣象局表示，今白天起各地大多仍然是多雲到晴的天氣，陽光和煦，吹著偏南風，僅東半部地區偶有小範圍降雨，西半部山區午後也有局部降雨的可能，其中北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。

氣象局說，白天溫暖甚至有些熱，各地高溫大多可達30度，尤其大台北盆地及南部近山區，有機會出現32、33度左右的高溫，由於雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

另外，金門、馬祖及西半部地區仍易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜起霧機率會更高，交通往返請多留意相關資訊。