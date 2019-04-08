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「Power on」能源桌遊獲「最佳台灣原創遊戲獎」

2019-04-08 05:55聯合報 記者張語羚╱即時報導

由經濟部能源局協力開發的「電力啟動 Power on！」能源桌遊，在2019年華人桌遊圈年度盛宴「金驢展」中，榮獲「最佳台灣原創遊戲」獎，這是首次以政府政策為主題之桌遊獲得原創遊戲獎項。

能源局指出，「電力啟動 Power on！」是能源局為推廣能源知識、提高國人能源認知所協力開發的第一款桌遊作品，能源局有感於能源議題的複雜度，一般民眾要進入能源議題討論的門檻高，自2017年起以廣受歡迎的桌遊為載具，推廣能源相關知識，讓民眾可以輕鬆地從遊戲中更了解台灣能源的現況與面臨的挑戰，才能在未來能源政策討論或甚至能源議題公投時，有更好的選擇與決定。

為激盪各界對能源桌遊設計的創意，能源局舉辦了第一屆「遊能有愉」能源桌遊設計比賽，激盪出多組富有創意、趣味及教育意義的能源桌遊，「電力啟動 Power on！」即是當時獲獎的作品之一，在經多能源局部分調整修正後，於2018正式出版並推廣。

能源局表示，「電力啟動 Power on！」是款適合國小中高年級及國中生的桌遊，能源局於全國各地舉辦了共6場次的教師培訓班以及教案比賽，將這款桌遊推廣至各地國中小學，利用「電力啟動 Power on！」桌遊當作教具，讓中小學生透過遊戲的過程了解各種能源的優缺點、能源組合的代價、以及環境永續的意義。

「電力啟動 Power on！」能源桌遊奪下2019年「金驢展」的「最佳台灣原創...
「電力啟動 Power on！」能源桌遊奪下2019年「金驢展」的「最佳台灣原創遊戲」獎。圖／取自金驢桌遊展臉書粉絲頁
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