獨／賠錢撐 大學進修部招生十年腰斬 師資剩三成

2019-04-07 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



少子化海嘯，大專校院進修學生數也受影響。根據教育部最新統計，107年進修學生共39600人，對比97年82378人，10年來學生數腰斬。且師資員額，也因生源減少而緊縮，107年進修學校專任教師僅79位，剩97年238位的三分之一。

不過，儘管學生數逐年銳減，過去10年來空大、大專附設進修校數量幾乎未變動，現仍有91校。輔大教務長龔尚智表示，雖然各校進修部辦學壓力漸增，但各校也理解，進修部是弱勢生半工半讀的重要管道，有些學校賠錢仍撐著辦校、或改拚轉型，否則「弱勢生會更弱勢」。

但現實是，進修學士班停招潮已步步逼近。例如玄奘大學、明道大學等，已宣布明年停招進修學士班，主因進修部招生不如預期、拉低全校平均註冊率。玄奘大學校內人士也指出，若不停招，恐被教育部列入轉型及退場專案輔導，被冠上「地雷學校」之名。

此外，嘉義、聯合、東海大學等10校明年也將減招進修學制。龔尚智也表示，輔大屬私立大學前段班，進修部現招生名額約千人，但實際招生人數也逐年下降，首當其衝是就業取向較不明顯的科系，例如宗教系、哲學系，今年校務會議已通過進入退場程序。

不過，各校也祭出作法，例如降低入學門檻、或推動系組轉型，救進修部低靡生源。

例如高教體系北部唯一的台北大進修學士班，副校長兼進修暨推廣部主任陳達新表示，過去幾年缺額多，進修部統計系招生一度降到剩五成；但近年來，台北大改變入學方式、取消筆試，目前招生率達9成。

但陳達新也說，因生源少，台北大進修部20年來沒漲價，只收學分費（一學分980元），不收雜費；相對於私大一年10萬學費，較有競爭力。但他也坦言，「算入師資鐘點費、水電費，就是賠錢在辦。」

另外，像是國立空大、輔大皆推動系組轉型。國立空大校長陳松柏表示，國立空大因少子化趨勢，2年前來到學生數最低點，僅1萬1千多人。

但陳松柏說，國立空大改變招生策略，除了「學位市場」的傳統主流生源，國立空大轉向吸引多元需求者，例如針對軍警族群，偏好資訊管理類、行政管理等職場證照班；新住民族群則偏好家庭、幼保、長照相關課程。目前空大平均每年增1成學生數。

龔尚智也觀察，目前學生的進修需求，多為就業導向，若學校願聘請更多業界師資，仍可吸引學生，例如跨領域的「軟體工程與數位創意學士學位學程」，進修學生數近年來也逆勢成長。這也解釋了，為何專任教師銳減速度，大於兼任教師下滑的幅度。

教育部高教司司長朱俊彰則表示，大學進修部招收生源，不一定是弱勢生，也包括在職進修、終生學習等社會功能。但他也說，少子化趨勢不只影響進修部，也影響一般大學日間部招生，各校都必須學習創新求變、永續經營。

而針對部分學校因擔心全校註冊率過低，決定停招進修學士班。朱俊彰則強調，教育部不會單就一校的註冊率，也會參考學校財務、人事、辦學品質等面向，評估一所學校的經營狀況；但各校是否續辦進修部，教育部尊重各校自主。

至於進修班停招潮，是否影響弱勢生入學管道？陳松柏認為，各校進修班招生不佳，其實也與大學多元入學管道放寬、以及網路學習資源蓬勃有關。弱勢生不會沒地方學習，「太多替代品了」，反倒是進修班須找到自己的長處，才能生存。