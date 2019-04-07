親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17聯合報 記者侯俐安╱即時報導

偏鄉公共運輸缺乏，許多車站1小時才1班車，一旦公車難以準點駛離，民眾若錯過一班車、往往就要再等一小時。交通部科技顧問室從去年10開始，在花蓮、台東來回路段設置24個控制站，讓鼎東山線試行，在車上透過平板告知駕駛是遲到或早退，要求就算提早抵達，也要等到準點再發車，半年來準點率從40％大幅提升到70％。

聯合報系願景工程「體檢行的正義」，去年探討偏鄉被漠視的高齡交通平權，其中一張老婦蹲坐台東南迴公路等車的畫面，更讓許多人看得心酸。深入採訪發現，當地老人家雖然每周都有就醫需求，但最近的公立醫院卻在57公里外的台東市，為擔心錯過公車、或公車提早駛離，又要再等一小時，總要特別提早等候。

為提高公車準點，科顧室在去年11月起，在鼎東山線設置來回24個控制站，透過公車動態資料、系統追蹤，當公車抵達站點時，會透過平板告知司機是早到或晚到，並做到準點駛離，讓司機避免提早離開、讓旅客撲空。

根據分析，機制導入前準點率約44%到63%，透過控制站提醒、鼎東客運也配合更換班表，目前準點率已可提升到68%，甚至可達到七成四。科顧室表示，未來花東地區公車客運路線將全面推動。

台東太麻里，一名老婦蹲在車水馬龍的省道旁，藉著路旁電線桿上引導牌遮擋陽光所產生的...
台東太麻里，一名老婦蹲在車水馬龍的省道旁，藉著路旁電線桿上引導牌遮擋陽光所產生的陰影降溫，等候公車的到來。聯合報系資料庫／記者杜建重攝影
分享

公車台東
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

影／明華園台柱孫翠鳳生病缺席 高雄觀眾：快點好起來

2019-04-07 21:19

孫翠鳳掛急診 代母上陣陳昭賢是明華園第三代接班人

2019-04-07 20:23

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

要求幼兒園餐點「只吃食物原型」！母抱怨遭轟：拜託轉學

2019-04-07 20:00

獨／賠錢撐 大學進修部招生十年腰斬 師資剩三成

2019-04-07 23:39

交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17

孫翠鳳昏倒掛急診 明華園：將留院檢查找出病因

2019-04-07 21:33

落石塊影響交通 桃園養護隊即刻清除

2019-04-07 19:42

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

加油要快！8日起台塑化汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-07 14:46

知名攝影師蔡榮豐 用鏡頭喚回大膽島被遺忘的歷史

2019-04-07 14:05

愛肝達人站／染B、C肝不定期追蹤 恐復發

2019-04-07 14:02

好好吃／經典酒家菜、手路菜 在家原汁原味上桌

2019-04-07 13:59

在家篩檢愛滋陽性 就醫確診免部分負擔

2019-04-07 13:58

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

老牌3美館擦亮新門戶 故宮提案民團反對

2019-04-07 13:40

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

不用繞了！高美館打造5分鐘進館新動線

2019-04-07 13:35

周二北台飆33度 周五降10度

2019-04-07 13:29

清明連假今收假 公路總局：車潮分散 北返不多

2019-04-07 13:29

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

今年首季彩券銷售成長8.3% 刮刮樂受歡迎度大增一成

2019-04-07 12:58

全台公立美術館拚觀眾抵達便利 唯故宮恐凸鎚

2019-04-07 12:47

就醫習慣改變？ 雲嘉南雙向轉診成果高於全國平均值

2019-04-07 12:41

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

好好吃／經典台灣酒家菜、手路菜 原汁原味自己煮

2019-04-07 12:31

路邊野菇不要採！去年2例「綠褶菇」中毒

2019-04-07 12:23

傳統Mix科技！用手機追大甲媽祖遶境 線上線下都有保庇

2019-04-07 12:23

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

2019-04-07 12:00

台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

高屏學齡前兒童蛀牙率偏高 衛局：加強主要照顧者衛教

2019-04-07 11:30

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29
看更多

熱門文章

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

孫翠鳳掛急診 代母上陣陳昭賢是明華園第三代接班人

2019-04-07 20:23

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

日本書店沒法進好書？ 她改開二手書店好自在

2019-04-07 11:55

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

港務局召募新進人員158名 明天起開始報名

2019-04-07 20:43

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21

影／明華園台柱孫翠鳳生病缺席 高雄觀眾：快點好起來

2019-04-07 21:19

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

收假日國道疏導措施看這 上午10點前免收通行費

2019-04-07 09:04

孫翠鳳昏倒掛急診 明華園：將留院檢查找出病因

2019-04-07 21:33

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

獨／賠錢撐 大學進修部招生十年腰斬 師資剩三成

2019-04-07 23:39

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

Hebe田馥甄美搭Citizen櫻花粉紅金表 粉絲：跪求跟女神戴同款！

2019-04-07 09:05

小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26

影／窺見國鳥帝雉求偶打架實境秀 鳥友好驚喜

2019-04-07 11:20

快下載新版App！台鐵電子車票後天問世

2019-04-07 00:11

全台公立美術館拚觀眾抵達便利 唯故宮恐凸鎚

2019-04-07 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top