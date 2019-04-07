錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



偏鄉公共運輸缺乏，許多車站1小時才1班車，一旦公車難以準點駛離，民眾若錯過一班車、往往就要再等一小時。交通部科技顧問室從去年10開始，在花蓮、台東來回路段設置24個控制站，讓鼎東山線試行，在車上透過平板告知駕駛是遲到或早退，要求就算提早抵達，也要等到準點再發車，半年來準點率從40％大幅提升到70％。

聯合報系願景工程「體檢行的正義」，去年探討偏鄉被漠視的高齡交通平權，其中一張老婦蹲坐台東南迴公路等車的畫面，更讓許多人看得心酸。深入採訪發現，當地老人家雖然每周都有就醫需求，但最近的公立醫院卻在57公里外的台東市，為擔心錯過公車、或公車提早駛離，又要再等一小時，總要特別提早等候。

為提高公車準點，科顧室在去年11月起，在鼎東山線設置來回24個控制站，透過公車動態資料、系統追蹤，當公車抵達站點時，會透過平板告知司機是早到或晚到，並做到準點駛離，讓司機避免提早離開、讓旅客撲空。