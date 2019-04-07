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交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17聯合報 記者侯俐安╱即時報導

70歲的阿公開著1200CC的藍色發財車，吆喝著5名剛步出文健站的阿公、阿嬤，大夥兒拎著小板凳坐上露天載貨區，吹著風回家。短短15分鐘的山路，不符合在地計程車需求，也讓「老人載老人」成為台東鸞山部落文健站的日常。

國內偏鄉地區交通不便，老人家無論是就醫、購物，或是學童們上下學、參加課輔班，若不是依賴村落裡的自用車，「塞點錢」讓鄰居收費載接送，就是未成年無照駕駛，騎個十分鐘路程去搭公車。在鸞山，更因為缺乏公共運輸，媽媽不得不每天清早騎車載兩個幼兒園、兩個國小生，「五貼」上學。

交通部近年雖然推出俗稱「幸福巴士」的DRTS（需求反應式運具），補助在地鄉鎮公所購買中巴、或補助計程車成為「小黃巴士」，但在資源有限的情況下，「自用車載客」成為法規「默許的一角」。

交通部科技顧問室去年起推動「花東地區智慧交通計畫」，委託鼎漢公司調查花東偏鄉，針對缺乏公共運輸的地區，與在地組織合作建立派遣機制，盼能「讓在地車輛、服務在地人」，近半年來在延平鄉桃源村、鸞山村試辦，每天不僅已有五十人搭乘，也逐漸形成在地關懷網絡。

交通部透過延平鄉八喜告教會合作，透過教會與村長、部落、公所聯繫，篩選在地可安全開車的年輕人，包含退休軍警、飯店園藝、國小廚工、民宿老闆，輔導取得職業駕照與保險。經盤點村內有需求的老人與小孩後，媒合這群駕駛業餘時以自用車接送，也同步媒合在地既有的小黃巴士、公所中巴、計程車。

不過，國內目前法規禁止自用車營運，修法也因可能衝擊業者生計而遙遙無期。科顧室表示，目前駕駛不向村民收費，以交通部補助為主。此外，透過延平鄉雨台東縣府牽上線，得知可透過教育處、社會處，對偏鄉學童及長者的交通補助，未來可望整合資源彈性共享，未來也將進一步結合文健站，定期在當地市集義賣、募捐，盼當地人也能透過自己的力量，改善交通。

該計畫近來也擴展到花蓮萬榮、卓溪，盼能補齊偏鄉「最後一哩路」。八喜告牧師白凱方說，部落運輸缺乏，老人家臨時找不到計程車、費用也高，大多是讓部落的人幫忙載一下、塞個幾百塊，父母接送學童也常見「四貼」、「五貼」，這次透過媒合在地人，大家不用再忍受颳風下雨，對在地來說真的是「有溫度的服務」。

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