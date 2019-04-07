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孫翠鳳掛急診 代母上陣陳昭賢是明華園第三代接班人

2019-04-07 20:23聯合報 記者章凱閎╱即時報導

歌仔戲菩提禪心舉行首映記者會，製作人兼演員孫翠鳳（中）和二個女兒陳昭婷（左）、陳...
歌仔戲菩提禪心舉行首映記者會，製作人兼演員孫翠鳳（中）和二個女兒陳昭婷（左）、陳昭賢（右）穿著單元劇六牙白象的服裝出場。聯合報系資料照
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現年60歲的明華園總團當家台柱孫翠鳳今上午因積勞數月，在家暈眩、昏倒，目前在台大醫院急診檢查。原定今晚在高雄內門順賢宮演出的「賣藝王家」，緊急改派明華園第三代接班人、孫翠鳳二女兒陳昭賢「代母上陣」，飾演皇儲李存曆。

現年31歲的陳昭賢，自小在歌仔戲家族成長，也是家族唯一企管系畢業的人。明華園總團長、陳昭賢父親的陳勝福曾說，陳昭賢一來要接母親孫翠鳳的班，二來也要接他的棒，成為明華園CEO，帶動這上億元產值的文化產業鏈。

只是練歌仔戲是一門苦活。孫翠鳳曾受訪表示，歌仔戲演員的宿命是無法定時吃三餐，有時為了趕出場，連喝口水的時間都沒有，更別提坐下來吃個便當；位居幕後的第三代，演出一結束也要接續著拆台、搬布景、收服裝，顧不得吃，跟著體會挨餓痛苦，以至於她與女兒陳昭賢都有胃痛毛病。

但身為明華園接班人，必須允文允武。父親陳勝福也分享過培育陳昭賢的經歷，要求她在劇團中，不能只演小生，而是哪個角色出缺，都要能立刻補上；連掃地、收垃圾都要帶頭做，才能服人。如今代母上陣，是她的責任、也是使命。

陳昭賢也在2012年創辦「風神寶寶兒童劇團」，是國內第一個結合歌仔戲與東方文化來說故事的兒童劇場。她曾表示，歌仔戲發展迄今，也面臨觀眾群老化、流失，如何接軌新世代的市場、注入創新觀點，將是明華園新生代須共同因應的課題。

明華園團長陳勝福（圖中）因工作太忙，和女兒陳昭婷（左）、陳昭賢（右）小時互動少，...
明華園團長陳勝福（圖中）因工作太忙，和女兒陳昭婷（左）、陳昭賢（右）小時互動少，長大才變親密。圖／明華園提供
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孫翠鳳和女兒陳昭婷(左)、陳昭賢(右)合影。圖╱明華園提供
孫翠鳳和女兒陳昭婷(左)、陳昭賢(右)合影。圖╱明華園提供
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