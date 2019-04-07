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明後天持續好天氣 下週三起變天

2019-04-07 19:37聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

清明節連續假期最後一天，全國各地晴朗炎熱，平均高溫達30度以上，宛如初夏。

這種穩定的天氣型態將持續到明後兩天，下週三起，微弱鋒面及華南水氣逐漸影響台灣，屆時東北季風也會增強，預計下週三之後天氣會有較大的變化，下雨機率增加，東半部地區有短暫陣雨，北部地區午後也有較大的降雨機率，溫度也會下降約2至4度左右。

清明節連續假期最後一天，全國各地晴朗炎熱，平均高溫達30度以上，職棒球場內的La...
清明節連續假期最後一天，全國各地晴朗炎熱，平均高溫達30度以上，職棒球場內的Lamigirls各個以手遮蔽熾熱陽光。記者侯永全／攝影
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