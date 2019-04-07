影／戲劇+民俗療法 新加坡益身美學導入石岡媽媽劇團

2019-04-07 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



演戲同時也能保健身體？「石岡媽媽」是921地震婦女災民於災後組成的心靈重建劇團，她們在農作之餘以演戲進行心理治療，但她們除了農作也要操勞家務，脊椎關節長期勞損。新加坡國立大學戲劇系和脊骨神經學師傅合作「益身美學」，把民俗療法融入戲劇，讓媽媽們演戲同時進行脊椎保健，獲得好評。

推「益身美學（probody aesthetics）」的新加坡國立大學戲劇系助理教授梁培琳出生於台灣，現在定居新加坡，她想完成一件幫助身體療育的藝術作品，益身美學即是她的第一次嘗試，可說是一項以戲劇做為實驗的研究計畫。

梁培琳受訪指出，戲劇不只是藝術，也可以是一種另類治療方式，以「石岡媽媽」為例，原本是戲劇工作者帶著婦女災民進行的心理治療，最後地方婦女自主成立劇團，2000年組團至今將近20年，團員目前共10人。

梁培琳趁石岡媽媽劇團成立20周年前夕，去年起進行五年期的益身美學計畫，邀具世界衛生組織合格執照的脊骨神經學師傅（Chiropractor）侯博元，從媽媽們的職業傷害問題中開發脊椎保健動作，進而能演出「島上的家」一劇。

石岡媽媽們有什麼樣的健康問題？梁培琳說，她們是傳統客家婦女，年輕最輕55歲、年紀最長78歲，幾乎都務農種梨或種蘭花。但除了工作，也要操勞家務事，並照顧公婆、先生及孩子，當了阿嬤後又要顧孫子。

侯博元說，經觀察，媽媽們在採摘及套袋水果的機械式動作中受有勞動損害，包括腰椎、薦椎和手關節都有受傷，也就是民眾熟知的媽媽手、板機指或網球肘。他遂開發出一套脊椎保健動作，讓媽媽們勞損處能均衡兼顧、減輕痠痛。

今年2月23日到27日，梁培琳二度率新加坡國立大學的學生來台，在中正大學學生幫忙下，和石岡媽媽共同利用脊椎保健動作排演「島上的家」舞台劇，把動作化為舞台上的抽象肢體語言。

梁培琳說，「島上的家」戲劇內容其實就是媽媽們的童年故事，因研究計畫不只是期盼媽媽們能在益身美學幫助下進行身體保健，也希望年輕人能藉媽媽們的故事，認識跨文化跨世代的生活。預計明年可把島上的家戲劇呈現給民眾看。

「這是一項很好的計畫！」石岡媽媽劇團駐團講師李秀珣說，團員們都是客家「阿嬤級」勞動婦女，在長期勞損下有大小傷害。在益身美學計畫幫忙下，有助她們保健身體，也同時希望在地家族能看見並理解女性的健康需求。

●石岡媽媽劇團

石岡媽媽劇團成立於2000年，團員來自921大地震的女性災民，因重建工作大部分為男性負責，重建資源也多由男性爭取，女性則是待在家中清理善後，比起男性較無情緒出發的出口。

後來有藝術工作者開設工作坊，利用戲劇或遊戲等方式協助女性訴說地震後的感受，紓解心靈創傷，並曾在某年的母親節戲劇演出下獲得地方社區共鳴。在工作坊結束後，石岡婦女自己成立「石岡媽媽」劇團，以戲劇表達女性聲音。

●脊骨神經學（chiropractor）

脊骨神經學源於美國，是西醫、中醫及牙醫制度以外的另一種自然療法選擇，在美國發展正規教育體系，也設計專業職業考試，但台灣並未立法規範，若於國外取得chiropractor執照，回台開業也不可宣稱療效，只能以民俗療法視之。

我國將「整脊」納入醫療行為，只有醫師和物理治療師可執行，若chiropractor宣稱執行整脊治療等同「密醫」行為，可依違反醫療法及醫事法進行處分。