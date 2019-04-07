影／桃機進出場道路動線調整 籲旅客提早出門應對

2019-04-07 17:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場進出場動線將從8日晚間起陸續調整，包括分批局部封閉舊有進出場3車道中的2個車道施工，至10日清晨全部完成，所有車輛該改由新的進出場道通行，桃園機場公司呼籲駕駛人減速慢行，注意標誌、標線及警告標示，確保行車安全。

8日晚間起將封閉舊進場道中2個車道長達8個小時，9日晚間封閉舊出場道中2個車道8個小時，勢必造成國道2號進出機場的交通壅塞，桃園機場公司呼籲搭機旅客或接送機民眾，至少提前30分鐘出門，預留陸路交通可能受阻的時間，或者改道從台4線經由桃園機場貨運區進出機場。

桃園機場公司7日公布的進出場道路施工時段顯示，8日晚間9時30分起封閉舊進場道2個車道，僅保留1個車道供車輛進入機場，施工至9日清晨5時30分結束，進場車輛改從新的進場道進入機場。9日晚間9時30分起則封閉舊出場道2個車道，僅留1個車道供車輛駛出機場，施工至10日清晨5時30分結束，出場車輛全部改由新的出場道駛離。

桃園機場公司副總經理陳福將指出，新的進場道在接近第2航廈路段有叉路也有彎道，為了讓駕駛人易於分辨，3個車道地面分別漆上不同顏色，外側車道為藍色，通往第1航廈或貨運站，中間墨綠色車道通往第2航廈入境層，左側淺綠車道通往第2航廈出境層，希望駕駛人先確認目的地，依照標示注意行駛正確的車道。

據指出，這次進出場道路動線調整，主要是配合第3航廈主體工程施工，利用已經封閉的舊WC滑行道，以及第3航廈部分停機坪，這2個區域的道面為混凝土剛性道面，有別於一般道路的瀝青柔性道面，停機坪等區域還沒有讓飛機使用，先調整讓用途暫時供車輛行駛。

桃園機場公司表示，為因應動線調整施工需求，8日、9日2天，機場捷運於晚間8時起至末班車收班為止，從A11坑口站及A15大園站搭機捷進出桃園機場的旅客都免費，請接送機民眾或旅客多加利用。

桃園機場公司指出，新的交通維持計畫10日清晨全部調整後，預計維持至8月底，屆時WC滑行道遷移及雙向化工程完工，進出桃園機場動線就可以恢復由國道2號進入機場走航站南路，離開機場走航站北路的原先交通動線。