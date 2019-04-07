國五匝道儀控 台九線礁溪路段北返時速20公里

2019-04-07 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



清明連假第4日，公路總局表示，台9線礁溪路段北返車潮受國5匝道儀控影響，行車時速下降至20公里外，其餘路段大致良好。

因應今日為清明節連續假期最後一日，國道高速公路可能出現較多北返車潮，公路總局配合高速公路局預估之11處國道易壅塞路段規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛。相關疏運措施民眾可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」查詢，或下載「幸福公路App」依語音導引行駛。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於4月3日0時起至4月7日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施。清明連假也持續實施「台灣好行」客運路線38條路線電子票證半價優惠。