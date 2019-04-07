高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



新光醫院腫瘤治療科主任季匡華指出，癌症治療費用昂貴，激發體內免疫力抗癌，是CP值最高的做法。記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 抗癌巨大的自費醫療費用支出，被患者及家屬視為「財務毒性」，如何選擇CP值較高的抗癌方式，是許多民眾主要的考量。新光醫院腫瘤治療科主任季匡華指出，以一般癌症治療來說，手術及放療是最便宜的，但藥物幾乎是必需定期使用，後續費用相當可觀。而自我鼓勵與樂觀面對，是不用花錢又最有效增強免疫自癒力的方法之一，學習放鬆，學冥想，運動導引是絕對有幫助的。

季匡華在新書「自己的癌症自己救：改變腫瘤微環境，以自癒力克服癌症」提到，研究指出，人的精神意志力可以快速地影響蛋白表徵，甚至比表徵藥物還快。表徵藥物提高PD-1抗體的效果已有許多研究，病友團體的鼓勵對堅持下去很有幫助，改善腸道菌也是相對便宜又有效的方法。

季匡華推薦以下幾種便宜有效，具高CP值的抗癌作法給民眾參考：

⑴ 既便宜又能產生免疫力的方法，藉著用短暫的放射療法併用熱療儘快產生免疫力。

⑵ 避免不必要的標靶藥，因為標靶藥都很貴。

⑶ 抗發炎的藥物。

⑷ 老藥新用增加目前療法效果。

此外，激發體內免疫力來抗癌，是 「CP 值最高」的療法。季匡華說，，由於一個腫瘤花了很長時間長大，如果人體具有足夠對抗腫瘤的免疫力，那這個腫瘤就不會長大了；如果不具足夠免疫力，經過2個小時的手術後，也不會有足夠免疫力。以免疫力的立場來看，輔助性的化療或放療產生免疫力的機率也不太大。因此，「手術前低劑量的同步放射化療，數周之後再去開刀」，趁腫瘤還在身上時，花上一周到四周的時間，殺死一部分的腫瘤以便激發起免疫力對抗癌症，才是 CP 值最高的抗癌方式。