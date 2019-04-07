北返車潮湧現 國五北向時速31龜速

2019-04-07 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



清明四天連假最後一天，下午開始國道車輛湧現。 聯合報系資料照片／記者江婉儀攝影 分享 facebook 今天是清明四天連假最後一天，下午開始國道車輛湧現，下午三時國道五號北上路段開始陷入歸宿，宜蘭頭城北返坪林行控時速31。

國一方面，湖口服務區到湖口路段時速39公里，員林到埔鹽、北斗到雲林也只有56、57公里。