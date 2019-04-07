注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園國際機場進行第三航廈建設工程，因應施工需要，由國道高速公路開車進出機場的交通動線自本4月9日起將小幅調整，並於10日上午6時完成新動線切換，部分路段新增彎道，在接近第二航廈路段車道分流並降低速限，提醒駕駛人依照指標速限，小心駕駛。

桃園機場公司表示，自4月9日清晨起開始，由國道2號）進出桃園機場園區在通過W2滑行道下方地下道後至P4停車場前路段，將外彎至外側新鋪設道路，並於接近第二航廈前再彎回原有道路。

桃機公司提醒，在接近第二航廈路段前，航站南路原有車道，改道期間會依前往第二航廈3樓出境層(走淺綠色路面)、第二航廈1樓入境層（走深綠色路面）及第一航廈（走淺藍色路面）進行分流並縮減車道，速限降至20公里；而機場園區南北路的連接道及迴轉道位置將調整至近P4停車場前方位置，請駕駛人依交通標誌指引，小心行駛。

為配合動線轉換施工需要，4月8日夜間九點半至4月9日清晨五點半止，由國道進入機場園區動線縮減為1個車道；4月9日夜間九點半至4月10日清晨五點半止，出機場前往國道動線也會縮減為1個車道；另園區舊迴轉道則於4月8日夜間九點半至4月10日清晨兩點封閉，由台4線貨運園區進入機場方向車輛若要迴轉至第二航廈出境層或P4停車場，請沿國道2號前進至大園交流道下匝道後再迴轉，新迴轉道將於4月10日清晨兩點開放啟用。

至於動線轉換如遇豪大雨等天候因素可能順延，若需調整，詳細時間桃機公司會將再另行公告。

為因應動線調整施工需求，4月8日、9日兩天，機場捷運於晚間20:00起至末班車，旅客可免費從機場捷運A11（坑口站）及A15（大園站）進出桃園機場，請接機民眾及旅客多加利用機捷沿線各站做為接送地，避免道路封閉影響行程；施工轉換期間客運、計程車等聯外運輸車輛可改走台4線進出機場，減少可能的交通壅塞情形。

本階段交維改道預計至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，除空側部分航機調度運作可更有效率，路側由國道高速公路開車進出桃園機場園區也可恢復元本南進(由國道進入機場走南路)、北出(離開機場由北路進入國道)交通動線，提供開車民眾更佳行車品質。