親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 成功完成三連霸

文字轉播／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21聯合報 記者侯俐安╱即時報導

桃園國際機場進行第三航廈建設工程，因應施工需要，由國道高速公路開車進出機場的交通動線自本4月9日起將小幅調整，並於10日上午6時完成新動線切換，部分路段新增彎道，在接近第二航廈路段車道分流並降低速限，提醒駕駛人依照指標速限，小心駕駛。

桃園機場公司表示，自4月9日清晨起開始，由國道2號）進出桃園機場園區在通過W2滑行道下方地下道後至P4停車場前路段，將外彎至外側新鋪設道路，並於接近第二航廈前再彎回原有道路。

桃機公司提醒，在接近第二航廈路段前，航站南路原有車道，改道期間會依前往第二航廈3樓出境層(走淺綠色路面)、第二航廈1樓入境層（走深綠色路面）及第一航廈（走淺藍色路面）進行分流並縮減車道，速限降至20公里；而機場園區南北路的連接道及迴轉道位置將調整至近P4停車場前方位置，請駕駛人依交通標誌指引，小心行駛。

為配合動線轉換施工需要，4月8日夜間九點半至4月9日清晨五點半止，由國道進入機場園區動線縮減為1個車道；4月9日夜間九點半至4月10日清晨五點半止，出機場前往國道動線也會縮減為1個車道；另園區舊迴轉道則於4月8日夜間九點半至4月10日清晨兩點封閉，由台4線貨運園區進入機場方向車輛若要迴轉至第二航廈出境層或P4停車場，請沿國道2號前進至大園交流道下匝道後再迴轉，新迴轉道將於4月10日清晨兩點開放啟用。

至於動線轉換如遇豪大雨等天候因素可能順延，若需調整，詳細時間桃機公司會將再另行公告。

為因應動線調整施工需求，4月8日、9日兩天，機場捷運於晚間20:00起至末班車，旅客可免費從機場捷運A11（坑口站）及A15（大園站）進出桃園機場，請接機民眾及旅客多加利用機捷沿線各站做為接送地，避免道路封閉影響行程；施工轉換期間客運、計程車等聯外運輸車輛可改走台4線進出機場，減少可能的交通壅塞情形。

本階段交維改道預計至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，除空側部分航機調度運作可更有效率，路側由國道高速公路開車進出桃園機場園區也可恢復元本南進(由國道進入機場走南路)、北出(離開機場由北路進入國道)交通動線，提供開車民眾更佳行車品質。

改道相關影片聯結如下：https://www.youtube.com/watch?v=LOznWhIMCF8

4月9日起桃機動線調整。圖／桃機公司提供
4月9日起桃機動線調整。圖／桃機公司提供
分享

桃園機場國道機場捷運
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

加油要快！8日起台塑化汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-07 14:46

知名攝影師蔡榮豐 用鏡頭喚回大膽島被遺忘的歷史

2019-04-07 14:05

愛肝達人站／染B、C肝不定期追蹤 恐復發

2019-04-07 14:02

好好吃／經典酒家菜、手路菜 在家原汁原味上桌

2019-04-07 13:59

在家篩檢愛滋陽性 就醫確診免部分負擔

2019-04-07 13:58

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

老牌3美館擦亮新門戶 故宮提案民團反對

2019-04-07 13:40

不用繞了！高美館打造5分鐘進館新動線

2019-04-07 13:35

周二北台飆33度 周五降10度

2019-04-07 13:29

清明連假今收假 公路總局：車潮分散 北返不多

2019-04-07 13:29

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

今年首季彩券銷售成長8.3% 刮刮樂受歡迎度大增一成

2019-04-07 12:58

全台公立美術館拚觀眾抵達便利 唯故宮恐凸鎚

2019-04-07 12:47

就醫習慣改變？ 雲嘉南雙向轉診成果高於全國平均值

2019-04-07 12:41

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

好好吃／經典台灣酒家菜、手路菜 原汁原味自己煮

2019-04-07 12:31

路邊野菇不要採！去年2例「綠褶菇」中毒

2019-04-07 12:23

傳統Mix科技！用手機追大甲媽祖遶境 線上線下都有保庇

2019-04-07 12:23

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

2019-04-07 12:00

台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

高屏學齡前兒童蛀牙率偏高 衛局：加強主要照顧者衛教

2019-04-07 11:30

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

到日月潭賞螢火蟲 多樣生態遊程任你選

2019-04-07 09:56

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05
看更多

熱門文章

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

殺破狼周運勢／水瓶戀情大突破 獅子偏財運佳

2019-04-07 00:00

以茶代水狂飲易生腎結石？毒物專家VS營養師激辯 有種茶多喝無妨

2019-04-06 17:21

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

明天收假了 北返國道避塞最好這個時間上路

2019-04-06 20:53

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

每日星座運勢／天蠍人際關係好回報 獲得同事信賴

2019-04-07 00:00

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

電動自行車改裝提速 六都將稽查重罰

2019-04-07 00:03

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

國5已爆塞！車潮湧向市區用餐防癱瘓交通 警站崗備戰

2019-04-06 17:02

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

日本書店沒法進好書？ 她改開二手書店好自在

2019-04-07 11:55

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

只穿經典款衣服、學會自己下廚 過出「窮人優雅生活」

2019-04-06 16:39

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

看這裡！一次搞懂失智協助資源

2019-04-06 19:56

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

準公幼 三分之一家長遇到收費不合理情形

2019-04-06 23:56

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

收假日國道疏導措施看這 上午10點前免收通行費

2019-04-07 09:04

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

廠住分離沒強制 移工團體批「不痛不癢」

2019-04-06 23:49

收假下午最會塞！國道北返早點上路

2019-04-07 00:07

一張圖秒懂 台南市清明公墓火警哪區最火

2019-04-06 17:57

勞部修法未強制「廠住分離 」 移工團體批不痛不癢

2019-04-06 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top