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少女花1500萬円整形 因爸爸一句：你的樣子會為他人帶來不幸

2019-04-07 14:49香港01 記者周悠／報導

日本網紅Ikiri。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
日本網紅Ikiri。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
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近年日本社交網絡上，出現不少於公開宣佈或承認整容的現象。不少女生打著「整容不可恥」、「積極面向自己人生」的旗號，分享自己整容歷程及心得。

近期繼有村架純姐姐有村藍里後，又有一位網絡紅人因公開整容而成為熱話。

5年花1500萬円整形

Ikiri（いきりちゃん）是日本一位網絡紅人，今年21歲，於Twitter擁有4萬多粉絲，經常分享自己的整容過程及心得。因為有村藍里效應，Ikiri小姐近日不斷獲邀媒體訪問，得知她原來自16歲起就開始整容，至今已花了超過1500萬。

整容原因

Ikiri接受日媒訪問時表示自小就想整容，小學三年級時發現自己一邊單眼皮，一邊內雙，形成左右不對稱，加上當時從電視看到節目介紹整容，便開始萌生整容念頭。

令她決定要整容的導火線是爸爸的一句話，她表示某時期跟家人關係很惡劣，爸爸曾對她說「你的樣子會為他人帶來不幸」，深深的刺傷了她的心，於是下定決心整容。

5歲的Ikiri。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
5歲的Ikiri。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
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因整容與家人改善關係

Ikiri小姐一直瞞著家人整容，直到1年前偷偷到韓國進行臉部輪廓手術（輪廓三點），由於需要全身麻醉加切割顎骨，令她十分害怕自己再也醒不來，甚至事先已寫好遺囑。之後一想到可能再也見不到家人，便決定向家人坦白，表示自己即將接受大型整容手術。

幸好最後手術成功，家人每天的慰問亦令她十分感動，關係亦因此得到改善。現在再做輪廓手術後，家人會貼心照顧她起居，還替她烹調流質食物。

Ikiri大方分享整形過程。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
Ikiri大方分享整形過程。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
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網上大方分享整容過程及心得

Ikiri小姐曾是一名陪酒小姐，不過最近已辭職並轉職成KOL，除了於Twitter外，還開設了InstagramYouTube頻道，分享更多整容歷程及心得。

除了臉部整容外，Ikiri小姐還進行過抽脂手術，再注射到乳房內。

整形前後對比。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
整形前後對比。 圖／摘自Twitter@Ikirichan
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延伸閱讀：

【學霸】日本少年12年來堅持將擦膠碎搓成球　成績竟與體積成正比

自稱500人斬　日本肉食系美少女　示範進擊6招倒追男生

文章授權轉載自《香港01》

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