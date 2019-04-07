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在家篩檢愛滋陽性 就醫確診免部分負擔

2019-04-07 13:58中央社 記者陳偉婷台北7日電

在家愛滋篩檢有助找出潛藏的愛滋感染個案，但疾管署發現，有些個案初篩陽性卻未必立即就醫確診，尤以年輕族群為多，推測可能是擔心醫療費用，疾管署推動就醫免部分負擔因應。

為鼓勵民眾主動篩檢愛滋，衛生福利部疾病管制署自民國106年4月起推動「在家愛滋自我篩檢計畫」，檢驗方式分成血液檢查和唾液檢查兩種。

疾管署慢性傳染病組副組長李佳琪表示，經統計106年透過該計畫發現的167名新通報愛滋感染個案中，有7成為30歲以下年輕族群，這些個案從篩檢、就醫到確診的平均時間達1個半月，最長達8個月，推測初篩陽性者多屬年輕族群，影響就醫意願的因素，可能包括擔心醫療費用。

為使初篩陽性者及早至醫療單位進行確認檢驗，並接受醫療團隊諮詢服務，疾管署與全國74家愛滋指定醫事機構合作，凡是參與107至108年計畫且初篩為陽性的民眾，即日起攜帶可清楚辨識「自我篩檢試劑編號」的照片，到愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。

疾管署副署長羅一鈞表示，107至108年「在家愛滋自我篩檢計畫」自107年12月1日開跑，截至今年3月31日已服務1萬6922人次，較106年同期增加4200人次。

愛滋篩檢並非特定對象專屬，李佳琪建議，只要有性行為者，應至少進行1次篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，應每3至6個月篩檢1次。

此外，自我篩檢試劑提供地點，除原21個縣市衛生局、5家民間團體提供的定點及自動服務機，今年3月30日起增加紅樓部屋、台灣世界愛滋快樂聯盟、台灣露德協會台北、台中及台東辦公室提供定點服務。

民眾可支付新台幣200元取得血液或唾液自我篩檢試劑，也可上網訂購後選擇鄰近的全家、OK或萊爾富超商支付245元，包含200元試劑費及45元物流費，取得試劑。

羅一鈞說，無論檢驗結果為陽性或陰性，皆可依包裝指示上傳清楚可辨識的「試劑編號」照片，並登錄檢驗結果及提供轉帳的郵局或銀行帳戶資料，即可領回200元試劑費用。

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