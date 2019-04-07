水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



網路近來流傳「自來水燒滾爛導致肺腺癌」這樣的謠言訊息，並附上一篇文章的連結，說燒開水時因此吸入「三鹵甲烷」，描述蕭前副總統就是這樣罹患肺腺癌的，並引用醫師的說法的相關報導，看起來煞有其事。

該貼文指出「自來水中加熱三鹵甲烷不僅具有肝毒性、腎毒性及致癌性。攝氏100度的開水煮沸後，許多人第一個動作卻是打開蓋子繼續煮開，希望源源不絕的水蒸氣，能把水裡頭的氯給帶走；但這麼做，會使得致癌物三鹵甲烷揮發在空氣中，會引發腎癌、膀胱癌，更會讓孕婦流產、早產或生下畸形兒，提醒民眾，除非打開排油煙機，否則煮開水掀鍋蓋還是少做為妙。」

台大毒理學研究所教授姜至剛醫師指出，三鹵甲烷的來源是氯經過加熱而產生，雖然自來水中都添加了氯，但這是為了消毒，以免水經過管線運輸時，被細菌或其他汙染物所汙染。他說，但水廠對於水中氯氣的添加量都有經過管制，再經過燒開水、加熱時，是否釋放出三鹵甲烷或是釋放出的量是否達致癌風險，都經過嚴格管控。

「網路謠言不宜輕信，」姜至剛強調，很多網路謠言過於偏頗，只挑聳動的問題出來講，卻沒有講到，如果水不添加氯氣來消毒，可能引起疾病的風險，遠遠超出微量氯對人體影響的疑慮。水中用來消毒的氯是極微量的，甚至可以忽略不計。