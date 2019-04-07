知名攝影師蔡榮豐 用鏡頭喚回大膽島被遺忘的歷史

2019-04-07 14:05 聯合新聞網 文章提供／遠見



攝影師蔡榮豐。 圖／摘自KEEP WALKING 夢想資助計畫臉書粉絲團 分享 facebook

窗明几淨、陽光錯落有致，咖啡館內放眼所及，美得像無須後製的照片，室內宛如偶像劇的場景，桌上擺的照片卻是金門的戰地風景。每一張，都是由64歲的攝影師蔡榮豐，揹著30多公斤的攝影器材翻身越嶺拍回來。

蔡榮豐是青樺視覺公司的視覺總監，「青樺」就是他妻子的名字。他大學主修電子計算機，大二發現自己不喜歡機器語言，碰到攝影的啟蒙老師後，慢慢立志要做新聞攝影，為黑暗中的弱勢族群伸張正義。

退伍後，蔡榮豐與妻子共創工作室。口耳相傳後，他的顧客愈來愈多，其中不乏耳熟能詳的名人：李登輝、陳水扁和馬英九三任總統，企業大老王永慶和張忠謀，藝人林青霞、劉德華和周杰倫等，不少政商名流主動找上門，希望能在蔡榮豐的快門下留住身影。

對他來說，拍照，要把人內在的光輝和智慧拍出來。人像攝影拍照的訣竅，是「把巨星當剛出道的人拍，把剛出道的人當巨星拍。」

蔡榮豐解釋，巨星自帶光環，但一樣是「人」，拍照不該落入被攝者慣有的形象，應該像挖掘新人般挖掘他的潛能，發現不同面向；拍新人，則要把他當巨星看待，花時間好好替沒什麼資源的新人拍形象照，拉他一把。

這句話，蔡榮豐身體力行。除了可以從他的照片作品中看到蛛絲馬跡，還可以從他最近投入的活動看出。

他近半年拍的「新人」，是一座島，一座多數人都沒聽過的島。

刻苦體驗 翻轉攝影師人生

金門的大膽島約三個大安森林公園大，距離廈門僅4.4公里，比到金門本島還近。蔡榮豐形容，中間只隔四個捷運站的距離，是兩岸對峙的最前線。

由於重要的戰略位置，對岸覬覦許久，戰時砲彈與水鬼不斷。最後都挺過大膽島戰役與八二三砲戰，光是八二三炮戰，大膽島就承受近10萬顆砲彈，讓來此服役的軍人都有「可能一死」的心理準備，堪稱是官兵最不想抽到的「金馬獎」大獎。

1978年，23歲的蔡榮豐登島，一手小短槍一手相機，當起了攝影官。「來這裡整個人生被翻轉，」他回憶，來這裡雖短短不到半年，卻對人生有著長遠影響。

當時，睡的地方刻苦，部分同仁的寢室，一遇漲潮就進水；住在坑道裡宛若蟻族，黑暗、潮濕、陰冷，冷到一年四季都要蓋棉被，無奈棉被也是濕的。

蔡榮豐自嘲「少年聽雨坑道中」，唯一的「好處」，是坑道最暗處可讓他沖洗底片。

因為在離島，飲食也是問題，同袍隨時處於半飢渴狀態。水的配給也有限，無論官階，每人一天拿到約按兩次馬桶的水量，卻要用在生活大小事；飲食配給不足，戰備糧食放太久長米蟲，照樣下肚。

正因軍區環境困苦，同袍雖來自不同族群與地域，有著不同個性與背景，卻很快打成一片，感情好得跟親兄弟一般。「同島一命，」蔡榮豐說。

圖／摘自KEEP WALKING 夢想資助計畫臉書粉絲團 分享 facebook

老兵齊聚 替大膽島還魂

2018年，得知大膽島要開放的消息時，蔡榮豐很快就報名參加志工活動。

「從台北出發短短3小時的行程，我們走了40年，」話聲甫落，蔡榮豐轉身整理準備要展示的照片。回過頭，才發現他的眼裡含著淚。

回憶如斯痛苦，為何對大膽島還會如此濃烈的情感？他解釋，這裡除了是他的攝影啟蒙地，也是他「重生的家」，當時在這裡駐軍的每分每秒都很深刻，與兄弟生死與共。

因涉及軍事機密，加上生活太苦不敢和家人分享，過去40多年來，蔡榮豐和幾個同袍都不願多提這段往事。如今大膽島開放，才讓他們決定把回憶一點點找回來，不讓過去的歷史流失在時光隧道裡。

蔡榮豐形容，這是在「回收」老兵的力量，用餘生回饋土地與回顧人生，重塑大膽島從戰爭到和平的歷史定位。

為此，老兵組成志工隊，自己買機票與食物，砍荒煙蔓草砍到手流血，協助整理大膽島的環境，還原島上據點。

善於攝影的蔡榮豐，則是協助影像紀錄。扛著沉重的攝影器材，踏遍大膽島拍照，上去一週就瘦了近3公斤，腳還在拍照過程中扭傷。

現在，他幾乎每個月會在島上待上七天。為了拍攝日出與夜景，常常天未亮就出發，直到晚上9點還在工作，拍了近六萬張照片，現在還要籌拍紀錄片。

他展示的照片裡，有被風沙磨平、原先用來防水鬼的玻璃刀山，半沉在沙中的戰車與碉堡，還有海灘上只剩彈簧圈的床墊。「老兵看到會飆淚的，」蔡榮豐說，這些景象如老兵的殘生，他們的最後一戰，是把這座島的回憶與歷史找回來。

不只要還原這座島的「身體」，還要「還魂」。他認為，若只是呈現戰地史蹟，當作觀光景點太可惜，而是要加入歷史縱深與老兵的故事，打造軍事博物館。

「戰爭沒有贏家，」蔡榮豐期許年輕人看到這一切，能更珍惜自由與和平。雖然對大膽島有情感，也希望後代的子孫不要上前線。

不久的將來，蔡榮豐將舉辦大膽島攝影展，不過，讀者不妨先跟著遠見的腳步，一睹這一禎禎的戰地照片，老兵們得以重溫服役時的歲月；而民眾也可透過蔡榮豐的攝影鏡頭，喚醒或重修這一段被遺忘的國共戰爭歷史。

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（作者／蕭歆諺 本文出自2019.04.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）