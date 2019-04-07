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收假返鄉潮來了！九大地雷路段 國5塞到晚上10點

2019-04-07 13:03聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天是清明節假期收假日，交通部高速公路局提醒下午將有九大地雷路段，分別是下午國一北向西螺至埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統至竹北；國三關西到大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統到霧峰；國六舊正至霧峰系統。最塞的是國五頭城至坪林，行車時間將是平常的7倍，預計將一路塞到晚上10時。

高公局也提醒，國5從下午2時至晚間9時實施北上的高乘載管制，請用路人留意。

昨日全日總延車公里為120.5百萬車公里，為年平均平日的1.4倍；今天0至5時平均總延車公里為7.9百萬車公里，為年平均平日之2.2倍。高公局表示，上午國道整體路網，除國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢。截至上午11時，國道全線總延車公里為31百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局表示，今天10時02分，國1北向167.7公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里；10時16分國1北向21.2公里發生內線2小車追撞事故，回堵4.5公里；11時05分，國3北向187公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里，提醒用路人務必保持安全距離及注意前車動態與應變，確保行車安全。

高公局表示，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

最後，高公局建議用路人透過高公局的旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。

國1北向167.7公里，2小客車追撞事故占用內車道，回堵1公里。圖／高公局提供
國1北向167.7公里，2小客車追撞事故占用內車道，回堵1公里。圖／高公局提供
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國道高速公路替代道路
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