收假返鄉潮來了！九大地雷路段 國5塞到晚上10點

2019-04-07 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天是清明節假期收假日，交通部高速公路局提醒下午將有九大地雷路段，分別是下午國一北向西螺至埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統至竹北；國三關西到大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統到霧峰；國六舊正至霧峰系統。最塞的是國五頭城至坪林，行車時間將是平常的7倍，預計將一路塞到晚上10時。

高公局也提醒，國5從下午2時至晚間9時實施北上的高乘載管制，請用路人留意。

昨日全日總延車公里為120.5百萬車公里，為年平均平日的1.4倍；今天0至5時平均總延車公里為7.9百萬車公里，為年平均平日之2.2倍。高公局表示，上午國道整體路網，除國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢。截至上午11時，國道全線總延車公里為31百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局表示，今天10時02分，國1北向167.7公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里；10時16分國1北向21.2公里發生內線2小車追撞事故，回堵4.5公里；11時05分，國3北向187公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里，提醒用路人務必保持安全距離及注意前車動態與應變，確保行車安全。

高公局表示，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。