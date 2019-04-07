今年首季彩券銷售成長8.3% 刮刮樂受歡迎度大增一成

2019-04-07 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部表示，今年首季公益彩券累積銷售534.2億元，較去年同期成長40.9億元、8.3%；其中刮刮樂占6成、成長10.3%，電腦型彩券則增加4.4%。107年度使用電子發票比率已達70.25%，在推廣民眾索取下，雲端發票開立張數逐年成長，截至本年3月底，雲端發票開立張數比去年同期成長提升29.49%。

立法院財政委員會明天邀請財政部就「公益彩券及統一發票管理情形」進行專案報告。

財政部表示，我國公益彩券發行之核心價值，為挹注社福財源及提供弱勢族群就業機會。自88年12月發行以來，截至本(108)年2月底止，累計盈餘4445億餘元，專供國民年金、全民健康保險準備及地方政府辦理社會福利之用。發行機構另繳交回饋金416億餘元，辦理社會福利、弱勢就業服務及彩券經銷商權益維護等。

在彩券管理方面，財政部督導發行機構建立內部控制、內部稽核及外部稽核機制，並對發行機構進行定期及專案查核。

財政部也督導發行機構穩定彩券銷售，強化彩券開獎公正性，並責請發行機構完善彩券經銷商管理機制。