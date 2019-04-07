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就醫習慣改變？ 雲嘉南雙向轉診成果高於全國平均值

2019-04-07 12:41聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台南市醫師公會與奇美醫學中心今舉辦「分級醫療、雙向轉診」論壇。健保署署長李伯璋表示，雲嘉南地區已建立17個垂直整合聯盟，其中台南地區就有9個聯盟，共792家院所參與。

根據統計，雲嘉南地區2018年的下半年雙向轉診的案件數已高達15.4萬件，垂直整合聯盟間的案件數占全轉診案件數的7成，高於全國平均值。區域級以上醫院已有6成院所的門診案件數達到減少2%的目標，顯示民眾已逐漸改變就醫習慣，選擇由就近的社區診所照護。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫療體系醫院全力配合健保署政策，並成立「分級醫療推動小組」研擬執行策略，定期追蹤執行成效。2018年7月25日邀請台南市基層診所加入「奇醫之友」暢通雙向轉診管道，截至目前，雙向轉診率倍增。

奇美醫療體系也與台南市醫師公會締結「府城HAPPY行動大聯盟」，強化與基層診所合作，透過健保署電子轉診平台互通轉診病情資訊，上轉民眾至醫院接受進一步檢查、手術、住院等治療，待病情穩定後民眾再下轉到原就醫診所追蹤。

如有位68歲的男性患者，去年底前往診所就醫，主述上腹悶痛、腹脹已有3天，輕微腹瀉、深茶色小便。經診所醫師初步診斷為胃十二指腸炎，給予緩解藥物並立即開立轉診單上轉至奇美醫學中心進一步檢查。 病人因半夜腹部疼痛無法忍受，當日立刻持轉診單至奇美急診室就醫，經診斷為急性膽囊炎及膽管結石，住院治療待症狀緩解後，再執行腹腔鏡膽囊切除術。住院5天出院後回診拆線，經醫師評估病情已穩定，開立轉診單讓病人返原診所追蹤，病情狀況皆穩定。

奇美醫學中心舉辦「分級醫療雙向轉診」論壇，健保署長李伯璋(前排左三)、台南市醫師...
奇美醫學中心舉辦「分級醫療雙向轉診」論壇，健保署長李伯璋(前排左三)、台南市醫師公會理事長陳相國(左四)、立法委員邱泰源(左二)與奇美醫學中心院長邱仲慶(右三)及與會來賓共同合影。記者莊琇閔／攝影
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