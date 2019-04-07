就醫習慣改變？ 雲嘉南雙向轉診成果高於全國平均值

2019-04-07 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市醫師公會與奇美醫學中心今舉辦「分級醫療、雙向轉診」論壇。健保署署長李伯璋表示，雲嘉南地區已建立17個垂直整合聯盟，其中台南地區就有9個聯盟，共792家院所參與。

根據統計，雲嘉南地區2018年的下半年雙向轉診的案件數已高達15.4萬件，垂直整合聯盟間的案件數占全轉診案件數的7成，高於全國平均值。區域級以上醫院已有6成院所的門診案件數達到減少2%的目標，顯示民眾已逐漸改變就醫習慣，選擇由就近的社區診所照護。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫療體系醫院全力配合健保署政策，並成立「分級醫療推動小組」研擬執行策略，定期追蹤執行成效。2018年7月25日邀請台南市基層診所加入「奇醫之友」暢通雙向轉診管道，截至目前，雙向轉診率倍增。

奇美醫療體系也與台南市醫師公會締結「府城HAPPY行動大聯盟」，強化與基層診所合作，透過健保署電子轉診平台互通轉診病情資訊，上轉民眾至醫院接受進一步檢查、手術、住院等治療，待病情穩定後民眾再下轉到原就醫診所追蹤。