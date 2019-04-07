野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



全台近年競蓋美術館，既有公立美術館壓力不小，紛紛加強與民眾親近性。繼台北市立美術館去年動工改善動線、讓觀眾不用繞一大圈進館，公認全台最難到達的高雄市立美術館，館長李玉玲也在到任後亟思改革，重新整修園區、規畫動線，將觀眾從下車到進館最長須25分，改善為最快5分鐘，預計今年10月完工。

1994年成立的高美館，位於40公頃內惟埤文化園區內，為原內惟埤濕地範圍，依據高美館官網，園區內還有雕塑公園、湖區生態公園、兒童美術館等。不少觀眾依官網指示轉搭公車，若是在離高美館最遠的明誠四路「美術館」站下車，都有忽然面臨大片荒涼無人「公園」，不見高美館指標，只得在人高般長草中盲目跋涉，近半小時後終見人煙的經驗。

李玉玲解釋，園區是台北大安森林公園兩倍半大，內市府土地原占59.4%，向教育部承租的學產地占40.6%，高美館對學產地本就無法置喙；高美館又長年經費不足，園區一直處於低維護狀態，有如「野放」，學產地林草因而越來越茂盛，形成包括蛇、鳳頭蒼鷹等生態鏈，觀眾行經荒草看到的白鷺鷥，也由此而來。

李玉玲說，經中央地方協調，高市府終與教育部在2017年協議設置「學產紀念公園」，高美館不用再付租金，也擁有園區完整規畫權。她規畫首要重點，就是讓民眾「看見」高美館，藉由園區整修、動線規畫等，讓區內原建築體、林木等不再擋住美術館；也會用指標、接駁車、官網交通指南，讓民眾不論從哪個方向來都便利，同時仍凸顯高美館生態特色。

像去年底營運的台鐵「美術館」站，下火車後走到高美館要花20分鐘，李玉玲表示將規畫指標與接駁車；明誠四路公車「美術館」站離高美館800公尺，又得橫渡荒涼公園，李玉玲說將規畫指標，官網交通指南也不列入此站。

此外，由於園區為林木圍繞，不少連經過美術館前美術東二路的民眾，都不知近距離內有美術館，就算進了園區，館前廣場、噴泉廣場的階梯、迴廊等建體也會遮蔽美術館，造成「最遙遠的距離」。李玉玲說，她將移除部分建體，建構動線、柔化路徑與照明，希望讓過去只走在林蔭道、不會走入的民眾自然繞進，5分鐘輕鬆進館。